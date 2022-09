Oggi, venerdì 9 settembre 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier.

La nuova edizione di Domenica In avrà inizio domenica 11 settembre e andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.

Mara Venier sarà al timone del programma per la quinta edizione consecutiva. Come già scritto più volte in passato, l’edizione 2022/23 di Domenica In segnerà anche il record assoluto di conduzioni per Mara Venier che supererà Pippo Baudo e salirà a quota 14 edizioni condotte.

TvBlog ha già pubblicato in anteprima gli ospiti della prima puntata: Loretta Goggi, Alberto Matano e Andrea Sannino con Franco Ricciardi. Durante la prima puntata, verrà trattato anche il tema della violenza contro le donne con un’intervista a Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi.

Mara Venier è intervenuta velocemente anche durante la presentazione dell’intero palinsesto dell’Intrattenimento Daytime della Rai, avvenuta lo scorso 30 agosto. In quell’occasione, la conduttrice ha annunciato qualche novità che verrà approfondita nella conferenza stampa odierna. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Le novità di Domenica In? Squadra che vince non si cambia. Ci sarà qualcosa di nuovo. Per me, sarà la 14esima edizione. Faccio il mio in bocca al lupo a Simona Sala, perché questo è un incarico non facile. E faccio un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi. Alcuni di loro fanno parte del mio cuore. Buon lavoro. Ce la metteremo tutta”.

Come seguire la conferenza stampa di Domenica In

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Mara Venier e Simona Sala, direttrice Intrattenimento Day Time della Rai.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.