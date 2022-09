C’è ancora lei, ancora come la canzone di Edoardo De Crescenzo, ancora come la canzone di Mina, ancora come la voglia, il desiderio di Domenica in di averla padrona di casa per la quattordicesima volta, record assoluto. Mara Venier torna domenica al timone del programma principe del pomeriggio festivo delle reti Rai e ci torna con somma gioia e con tanta soddisfazione per quella che è casa sua e badate bene, non perchè l’ha banalmente usucapita, ma perchè quelle sono le mura in cui si sente più se stessa e in quel luogo riesce a trasmettere al suo pubblico quello che è, una loro amica, qualcuno di cui loro si possono fidare.

Un’amica del suo pubblico e una amica dei tanti personaggi che con grande piacere la vanno a trovare ogni domenica pomeriggio su Rai1. Una persona che gode della loro fiducia, una spalla su cui si possono confidare, senza per forza carpir loro quella frase ad effetto, quella confessione strappata in un momento di debolezza, che farebbe la gioia di giornalisti e titolisti alla ricerca del titolo ad effetto o furbescamente acchiappa click.

Mara Venier dunque torna alla guida di Domenica in e vediamo dunque qual è il menu della prima puntata della stagione 2022-2023 dello storico contenitore festivo di Rai1 inaugurato da Corrado nell’ormai lontano 1977, in tempi di austerity che il nostro paese dovrà di nuovo affrontare nei prossimi mesi. In studio con Mara per parlare di un tema che le sta molto a cuore, quello della violenza sulle donne cui ha dato lei stessa una incisiva testimonianza in una recente intervista, confessando di esserne stata lei stessa vittima, Stefania Matteuzzi, sorella della povera Alessandra Matteuzzi, barbaramente uccisa dal suo stolker a Bologna. Ospite che aprirà la puntata numero uno di Domenica in un volto molto familiare al pubblico di Rai1 e anche ai nostri lettori, ovvero Loretta Goggi che quest’estate è stata fra i fantastici deejay, insieme a zia Mara, del TvBlog Summer Celebrity Hits. Fra gli ospiti di Mara poi gli amici Alberto Matano, Andrea Sannino con Franco Riacciardi, questi ultimi protagonisti insieme a Mara della nuova sigla di Domenica in.

Mara Venier poi avrà un’altra grande soddisfazione che si paleserà la sera di venerdì 9 settembre direttamente dall’Arena di Verona dove riceverà dalle mani del suo amico Carlo Conti nel corso della prima serata dei Tim music awards 2022 il premio Diva Arena di Verona. Un riconoscimento prestigioso, che Mara, come noto di origini venete ritirerà in diretta, proprio dal palco dell’Arena di Verona. Un premio questo che celebra la carriera della zia degli italiani, La premiazione naturalmente, sarà anche occasione per annunciare la nuova stagione di Domenica In.