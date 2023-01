Domenica 29 gennaio 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo carico di ospiti, temi, argomenti e situazioni che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Siamo qui per anticiparvi gli ospiti e gli argomenti che animeranno la ventunesima puntata di Domenica in 2022-2023 che parte subito con il botto, collegamento in diretta con il teatro Ariston di Sanremo dove ci sarà Amadeus che farà una chiacchierata con Mara Venier ed è davvero lecito attendersi un annuncio da parte del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo davanti alle telecamere dello storico contenitore di Rai1. Del resto Fiorello oggi nel suo varietà del mattino Viva Rai2 ha detto chiaramente che proprio durante Domenica in Amadeus annuncerà il nome di una ospite “che potrebbe essere un’artista italiana donna di origini italiane, ma non è Lady Gaga“. Non resta dunque che attendere Domenica in per avere la risposta a questo arcano. I nomi di Madonna e di Carla Bruni sono quelli più gettonati sui media in queste ore.

Poi subito spazio al talk sul Festival di Sanremo con ospiti Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello e Francesca Alotta. Ciascuno di loro canterà un brano legato proprio al Festival. Opinionisti di questo spazio Adriano Aragozzini, organizzatore di alcune fra le più riuscite edizioni del Festival di Sanremo, quindi Pino Strabioli, Francesca Barra ed in questo spazio è prevista la presenza del bello e bravo Pierpaolo Pretelli nei panni di Ultimo, cantando “I tuoi particolari“. In studio anche il tenore Giuseppe Gambi.

Per l’intervista faccia a faccia di Mara Venier ospite di Domenica in Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa, per ricordare il Re della canzone italiana, con Iva Zanicchi che interpreterà il brano “Non pensare a me” che cantò a Sanremo ’67 proprio con Claudio Villa. Ospite poi di zia Mara il regista ed autore Michele Guardì per parlare del suo ultimo libro, ovvero il romanzo “Il polentone”. Per tutto questo e molto altro appuntamento dunque a domenica 29 gennaio 2023 a partire dalle ore 14 per la ventunesima puntata di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier.