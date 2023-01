L’attenzione ora è – comprensibilmente – tutta per i duetti che caratterizzeranno la quarta serata di Sanremo 2023 venerdì 10 febbraio 2023. Si tratta chiaramente di uno dei piatti forti che abbelliranno il Festival in linea con la sua tradizione, sebbene – ricordiamolo – quest’anno il direttore artistico Amadeus abbia fortemente voluto dare una “scossa” (cit.) alla liturgia dando la possibilità, ai cantanti in gara, di poter portare sul palco cover di brani italiani ed internazionali appartenenti non solo agli anni ’60, ’70 e ’80, ma anche al decennio degli anni ’90.

Nella giornata di ieri una buona fetta di duetti sono stati rivelati da Il giornale e dal sito di Davide Maggio, una mossa che probabilmente a qualcuno dell’entourage del Festival non sarà piaciuto. Di certo c’è che l’esclusiva pronta in mano a Fiorello per l’annuncio a Viva Rai 2 è improvvisamente scivolata via verso altri lidi. Lo si è saputo nella puntata di stamani, nell’anteprima dello show mattutino condotto insieme a Fabrizio Biggio.

Sanremo 2023, tre nuovi duetti annunciati a Viva Rai 2

La gag si apre con un preoccupato Biggio davanti alla telecamera, mentre Fiorello infastidito gli ronza intorno con il cellulare in mano ben in vista sulla clip che Amadeus e Gianni Morandi gli hanno inviato con tutti i nomi elencati ad uno ad uno “Avevamo in esclusiva il filmato dei duetti con Ama e Morandi… Aveva fatto il filmato apposta per noi, ma è stato spoilerato. Peccato… Questo filmato che era oro… Lui c’è rimasto male” dice Fabrizio tra una risata e l’altra. L’audio del telefono non è chiaro, si percepisce sicuramente il saluto iniziale dei conduttori e l’introduzione dei nomi in pompa magna, ma Fiorello è talmente nervoso che si allontana passeggiando come se stesse sfogando una tensione.

“Questa può sembrare una pantomima. La mia vita finisce qua – ironizza Fiorello – ero felice di avere questa esclusiva e me li spoilerano tutti?“. Ma attenzione! Dall’audio del telefono di Fiorello si percepiscono almeno altri tre duetti che fino ad ora non erano stati resi noti. Si tratta di Gianluca Grignani che duetterà con Arisa, I Cugini di campagna duetteranno con Paolo Vallesi e Mr. Rain con Fasma.

“Ma qualcosa devo pur fare” dice Fiorello e rivela “Tra gli ospiti ci potrebbe essere un’artista italiana donna di origini italiane” e il nome? Non è Lady Gaga, ma lo si scoprirà a Domenica IN.

Ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo riportato da AdnKronos le voci di un possibile ritorno di Carla Bruni al Festival dopo 10 anni. Si tratterà di lei? Oppure c’è un altro asso nella manica all’insaputa di tutti?