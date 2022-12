E’ passata ormai una settimana dalla tribolata puntata numero quindici di Domenica in, quella natalizia che ha visto la conduttrice e condottiera di questo appuntamento televisivo presentare il programma anche dopo una settimana difficile passata in compagnia del Covid. Puntata natalizia che Mara, da vera professionista e stacanovista, ha portato a casa con i consueti ottimi risultati. Ora è la volta presso il quartier generale dell’ex Dear di Roma, da dove si realizza il programma di Rai1, di pensare alla puntata numero sedici della stagione 2022-2023 dello storico programma inventato dal grande Corrado, emissione che coincide con la prima giornata dell’anno.

Siamo qui su TvBlog, come nostra piacevole consuetudine a raccontarvi dunque il menu del pranzo di Capodanno che zia Mara sta preparando al suo affezionato pubblico. La caratteristica e parola d’ordine della sedicesima puntata di Domenica in, quella del primo gennaio 2023, giornata mondiale della Pace, sarà divertimento. Si sta preparando per il giorno di Capodanno su Rai1 un pomeriggio in diretta di grande festa, per accogliere al meglio il nuovo anno, che tutti noi speriamo sia pieno di salute e felicità per tutti.

Partiamo da un personaggio che con la sua magia fa subito festa, ovvero il mago più mago d’Italia e non solo d’Italia, Silvan. Quindi una presenza immancabile per la prima puntata dell’anno di Domenica in, ovvero quella di Paolo Fox con il suo imperdibile oroscopo. Ancora un personaggio che rappresenta al meglio uno degli spettacoli che più si abbinano al periodo delle festività natalizie e di fine anno, ovvero il Circo, con uno dei componenti della famiglia forse più famosa di questo spettacolo, ovvero Stefano Orfei. Quindi per il mondo della musica presenti in studio con zia Mara ci saranno Rettore, Bobby Solo, Andrea Sannino con Franco Ricciardi e Alessandro Ristori, il cantante che è balzato recentemente alle cronache per essere il preferito dal principe William d’Inghilterra.

Collegamento poi con il danzatore Roberto Bolle che lancerà l’appuntamento Danza con me, in onda su Rai1 in prime time, come da tradizione da qualche anno, proprio nella serata di Capodanno. Il mondo del cinema e del teatro sarà rappresentato dalle attrici Dalila Di Lazzaro e Monica Guerritore, quest’ultima neo regista con il film Anna, pellicola dedicata alla grande Anna Magnani di cui ricorrono i 50 anni dalla morte il 26 settembre del prossimo anno. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per domenica 1 gennaio 2023 a partire dalle ore 14 su Rai1 per la puntata di Capodanno di Domenica in, diretta e condotta da Mara Venier.