Danza con Me è uno show televisivo dedicato alla danza, di e con Roberto Bolle, che, dal 2018, va in onda su Rai 1, in prima serata, nel giorno di Capodanno.

Anche in quest’edizione, Roberto Bolle darà vita ad uno spettacolo sulla danza, tra innovazione e tradizione, con momenti di intrattenimento insieme ad ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica e della tv.

Danza con Me è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Federico Baccomo e Cristiano Nardò. La direzione artistica è di Roberto Bolle. La regia è firmata per la prima volta da Fabrizio Guttuso.

Come vedere Danza con Me 2023 in tv e in streaming

La sesta edizione dello show andrà in onda domenica 1° gennaio 2023, in prima serata, su Rai 1.

Il programma andrà in onda anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

Chi sono i conduttori di Danza con Me 2023

I conduttori della sesta edizione dello show saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Chi sono gli ospiti di Danza con Me 2023

Gli ospiti della sesta edizione saranno Elio, Virginia Raffaele, che tornerà nello show dopo le partecipazioni nel 2018 e nel 2020, Alberto Angela, che tornerà anche lui nello show dopo la partecipazione nella terza edizione, Claudia Gerini ed Edoardo Leo, con un’esibizione poco “politically correct” sulle festività natalizie, e Paola Minaccioni, che sarà presente in più momenti dello show.

Tra gli ospiti musicali, invece, troveremo Dardust, produttore e musicista, che ha riarrangiato un suo brano, Dune (Space Suite), appositamente per Danza con Me (per un’esibizione di Roberto Bolle ispirata all’arte di Loie Fuller, icona della Belle Epoque, dal titolo Dancing Spirit), Dargen D’Amico, nella doppia veste di cantante e performer, e Blanco, che duetterà con Bolle.

Danza con Me 2023: esibizioni di danza

Per quanto riguarda la danza, si inizierà con un’esibizione tratta dal repertorio classico Spring Waters di Asaf Messerer, su musica di Rachmanikov, eseguito da Roberto Bolle insieme alla ballerina giapponese Fumi Kaneko, Principal Dancer del Royal Ballet di Londra, con cui Bolle si esibirà anche in Diana e Atteone di Agrippina Vaganova, insieme ad otto allieve dell’Accademia della Scala di Milano.

Con Melissa Hamilton, Prima Solista del Royal Ballet di Londra, invece, Roberto Bolle si esibirà con un pezzo di Wayne Mc Gregor, Infra, su musica di Max Richter. Con Maria Eichwald, già Prima Ballerina dello Stuttgart Ballet, invece, Bolle si esibirà in Thaïs, di Roland Petit, eseguito con la musica dal vivo di Benedetta De Simone all’arpa e Giuseppe Gibboni al violino.

In quest’edizione di Danza con Me, tornerà anche Marianela Núñez, Prima Ballerina del Royal Ballet, che si esibirà in Onegin di John Cranko, su musica di Čajkovskij, e nel passo a due del terzo atto di Vedova Allegra di Ronald Hydn.

Con Yasmine Naghdi, Prima Ballerina del Royal Ballet, Bolle si esibirà ne La Bella Addormentata, mentre con Casia Vengoechea e Toon Lobach, l’Étoile si esibirà nel passo a tre SenTieri, di Philippe Kratz, su musica di Mzia Bachtouridze al pianoforte.

Con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, invece, Roberto Bolle si esibirà in Cenerentola di Nureyev, mentre con Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala, Bolle si esibirà in una coreografia, sulle musiche di uno degli ospiti musicali.

Durante la serata, ci sarà anche un omaggio a Ezio Bosso: Roberto Bolle si esibirà sul brano Rain, In Your Black Eyes, con un assolo del coreografo Patrick de Bana.

Per la prima volta nello show, inoltre, sarà ospite la compagnia di danza, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, che proporranno una versione rivoluzionaria e comica de La Morte del Cigno.

Le esibizioni di Roberto Bolle con gli ospiti non ballerini sono firmate da Massimiliano Volpini. Gli innesti di danza acrobatica, invece, sono a cura della Compagnia dei Liberi Di di Davide Agostini.

Tra le novità di quest’edizione, ci sarà l’utilizzo, per la prima volta in tv e in uno spettacolo sulla danza, della tecnologia più avanzata degli Avatar. Ci sarà anche un led immersivo che abbraccerà più della metà dello studio.