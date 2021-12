Danza con Me è uno show di e con Roberto Bolle, che, dal 2018, va in onda su Rai 1, in prima serata, nel giorno di Capodanno.

In questo show, Roberto Bolle si pone l’obiettivo di rendere la danza maggiormente fruibile, costruendo momenti di intrattenimento con ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica, della tv, della letteratura e del teatro.

Danza con Me è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza, scritto, per quanto riguarda questa quinta edizione, da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Rossella Rizzi, Luca Bizzarri e Giovanni Bognetti.

La direzione artistica è di Roberto Bolle. La regia è firmata, per il terzo anno consecutivo, da Cristiano D’Alisera.

Danza con Me 2022: quando va in onda

L’edizione 2022 andrà in onda sabato 1° gennaio 2022, in prima serata, su Rai 1.

Il programma andrà in onda anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

Danza con Me 2022: conduttori

I conduttori della quinta edizione di Danza con Me saranno Serena Rossi e Lillo.

Danza con Me 2022: cast

Tra gli ospiti, troveremo John Malkovich, che porterà un pezzo teatrale, accompagnato da Igudesman & Joo.

Ornella Vanoni, invece, guiderà un’inedita compagnia di ballo formata dalle attrici del film 7 donne e un mistero: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo.

Colapesce e Dimartino si esibiranno insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala mentre Boosta, musicista e tastierista dei Subsonica, accompagnerà Roberto Bolle in due esibizioni.

Frida Bollani Magoni si esibirà pianoforte e voce e accompagnerà Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala. La musicista Beatrice Rana, anche lei al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica contemporanea.

Una performance di danza e recitazione, riguardante il tempo e il suo rapporto con l’amore, vedrà protagonisti Roberto Bolle, Virna Toppi, prima ballerina alla Scala di Milano, e gli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, protagonisti del film Supereroi.

Per celebrare le numerose vittorie sportive dell’Italia, Roberto Bolle si esibirà con le Farfalle, la nazionale italiana di ginnastica ritmica.

La presentazione e l’approfondimento di alcune esibizioni, inoltre, saranno affidati agli scrittori Nicola Lagioia e Silvia Avallone, a Franca Leosini, che racconterà le grandi storie che si celano dietro i grandi balletti, all’attrice Carla Signoris, che racconterà leggende e aneddoti legati al mondo della danza, e al comico Valerio Lundini, che offrirà uno sguardo inedito e fuori dal coro sempre sulla danza.

Danza con Me 2022: esibizioni

L’edizione 2022 vedrà il ritorno di grandi star del panorama internazionale della danza come Svetlana Zakharova, Prima Ballerina Assoluta del Bolshoi di Mosca, con cui Roberto Bolle omaggerà Carla Fracci con il grande cavallo di battaglia della danzatrice scomparsa quest’anno: Giselle.

Insieme a Marianela Núñez, Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, Roberto Bolle si esibirà in Paquita, di Marius Petipa, e ne L’Histoire de Manon, di Kenneth MacMillan.

Per quanto riguarda i pezzi originali, creati o rivisitati per il programma, troveremo Acqua, di Mauro Bigonzetti, dove Roberto Bolle, con Virna Toppi e i ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michela Merola, si esibiranno sotto la pioggia.

Insieme a Nicoletta Manni, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Roberto Bolle si esibirà anche in un tango, coreografato da Massimiliano Volpini, sulle musiche di Astor Piazzolla e sulle note del violino di Alessandro Quarta.

Con la compagnia MM e con Timofej Andrjashenko, Primo Ballerino della Scala, Bolle si esibirà in Zorba il Greco, con la coreografia di Lorca Massine.

Per quanto riguarda la danza classica contemporanea, invece, Roberto Bolle si esibirà in Borderlands di Wayne McGregor, insieme a Melissa Hamilton, solista del Royal Ballet di Londra, e in With a chance of rain di Liam Scarlett, con Agnese Di Clemente, della Scala di Milano.

Tra i pezzi, ci sarà anche Respect, interpretato da Serena Rossi, su cui si esibiranno le danzatrici della Silent Beat, la compagnia di Irma Di Paola.