Oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Danza con Me, lo show di Rai 1 che vede protagonista il ballerino Roberto Bolle, appuntamento classico televisivo delle festività natalizie.

Anche quest’anno, Danza con Me sarà lo show con il quale la rete ammiraglia di Stato inaugurerà il prime-time dell’anno nuovo. Come da tradizione, lo spettacolo andrà in onda il 1° gennaio 2022 e, quest’anno, il giorno di messa in onda sarà il sabato.

Roberto Bolle, protagonista e direttore artistico dello show, anche in questa quinta edizione, renderà la danza maggiormente trasversale e fruibile, esplorando il territorio del pop con molti personaggi del mondo dello spettacolo. Non mancheranno omaggi ad artisti indimenticabili tra i quali Carla Fracci che ci ha lasciato quest’anno.

La regia dello show sarà firmata da Cristiano D’Alisera.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa quinta edizione, Roberto Bolle, nel corso di un collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha anticipato che saranno presenti Serena Rossi e Lillo:

Sono molto felice di annunciare Serena Rossi e Lillo a Danza con Me. Sono due artisti straordinari, ci siamo trovati benissimo. Avremo quindi da una parte brani di danza tradizionali e dall’altra una parte di intrattenimento piacevole per il pubblico.

Gli ospiti della scorsa edizione furono Vasco Rossi, Diodato, Michelle Hunziker, Fabio Caressa, Francesco Montanari, Stefano Fresi, Ghali e Nicoletta Manni.

Danza con Me: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, il protagonista Roberto Bolle, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12.