Serena Rossi e Lillo saranno tra gli ospiti di Danza con me, lo show in prime time di Roberto Bolle che inaugura l’anno solare su Rai1. Ad annunciarlo è lo stesso etoile nel corso della puntata di stasera di Che tempo che fa.

Il programma andrà quindi in onda il 1º gennaio 2022 sull’ammiraglia di viale Mazzini. Bolle ha dichiarato:

“Sono molto felice di annunciare Serena Rossi e Lillo a Danza con me. Sono due artisti straordinari, ci siamo trovati benissimo. Avremo quindi da una parte brani di danza tradizionali e dall’altra una parte di intrattenimento piacevole per il pubblico”.

Sono quindi la conduttrice di Canzone Segreta e la rivelazione di Lol: chi ride è fuori! i primi nomi della serata-evento. Il resto del cast della trasmissione con protagonista il primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano sarà svelato nei prossimi giorni. Il danzatore ha aggiunto:

“Per me è un onore poter portare la danza su Rai1, si tratta di un servizio bellissimo verso un’arte alla quale non diamo sempre il giusto valore. In questa edizione sarà omaggiata la grande Carla Fracci, che ho conosciuto quando avevo 22-23 anni e con la quale ho ballato varie volte. Era venuta anche alla prima edizione dello show”.

Danza con me è giunto alla quinta edizione e può contare ogni anno su un cast stellare. Nel corso della prima edizione hanno partecipato Tiziano Ferro, Geppi Cucciari, Fabri Fibra, Virginia Raffaele, Sting, Alessandra Ferri, Marco D’Amore, Pif, Miriam Leone. L’anno successivo hanno preso parte allo show di nuovo Pif, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Luca & Paolo, Cesare Cremonini, Valeria Solarino. Nella terza edizione sono tornati Geppi Cucciari, Virginia Raffaele, e Luca & Paolo, con Alberto Angela, Cosmo, Matteo Garrone, Roberto Benigni, Nina Zilli, Stefano Bollani, Andrea Bocelli, Marracash, Giampaolo Morelli, Luca Zingaretti.

Gli ospiti della quarta edizione sono stati infine Vasco Rossi, Diodato, Michelle Hunziker, Fabio Caressa, Francesco Montanari, Stefano Fresi, Ghali e Nicoletta Manni. In un primo momento si era anche ipotizzata una nuova collocazione per lo show, salvo poi la conferma in palinsesto al 1º gennaio 2022.