Vasco Rossi torna in tv. E già questa è una notizia, considerando la strategia comunicativa adottata dal rocker ormai da molti anni, ossia quella di centellinare le sue presenze televisive. L’ultima sua ospitata in tv è datata 2005 in occasione del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. Poi soltanto qualche dichiarazione ai telegiornali e il racconto dei suoi concerti in documentari e speciali ad hoc (il più recente quello del primo luglio scorso con Giorgio Verdelli su Rai1).

L’apparizione sul piccolo schermo coinciderà con lo spettacolo evento Danza con me, di Roberto Bolle, che Rai1 trasmetterà il primo gennaio 2021, e non a caso, con l’uscita del nuovo singolo del Blasco, che presenterà in esclusiva. Danza con me è giunto alla quarta edizione ed è prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl.

L’annuncio della presenza di Vasco Rossi nello show dell’étoile della Scala è arrivato in un’intervista a Bolle pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica e dagli account social dei rispettivi artisti. Il ballerino, in particolare, ha detto:

Porteremo sullo schermo un momento di vera poesia unendo la danza con la sua musica. È dal 2005 che non va ospite in una trasmissione, eravamo increduli quando ha accettato l’invito. Il suo pubblico è diverso dal nostro, grazie a lui possiamo raggiungerne uno più vasto.

Intanto, proprio oggi è stato annunciato che Sony Music a partire da venerdì prossimo, 27 novembre, celebrerà il terzo disco di Vasco, Colpa d’Alfredo, uscito nell’aprile 1980 per l’etichetta Targa, con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album da studio (iniziata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone, seguita nel settembre 2019 da Non siamo mica gli Americani!).

Inoltre, dalle ore 14.00 odierne è online il cortometraggio inedito di animazione di Anima Fragile, uno dei brani più amati del cantautore di Zocca contenuto proprio nel disco Colpa d’Alfredo, che non aveva avuto ad oggi un videoclip (clicca qui per vederlo).