Dopo l’esordio vincente della prima emissione della stagione 2022-2023 di Domenica in è già tempo di pensare alla seconda puntata dello storico contenitore festivo di Rai1 in programma domenica 18 settembre. Mara Venier ha aperto in questi giorni ancora una volta la sua magica rubrica telefonica e come accade per un prestigiatore che estrae dal suo cappello a cilindro tanti coniglietti, la zia degli italiani è pronta ad estrarre dalla sua fatata agendina tanti nomi di personaggi ed amici che andranno ad animare la nuova puntata di Domenica in.

Da domenica poi zia Mara dovrà vedersela ancora una volta, come è già accaduto nella passata stagione televisiva, con gli Amici della sua amica Maria De Filippi, in uno scontro televisivo, che scontro non è, ma semplicemente un confronto fatto solo per accontentare due pubblici diversi, con somma soddisfazione sia per i due gruppi di telespettatori, che per le due anfitrione dei loro rispettivi programmi. Se gli ospiti e sopratutto la cronaca della prima puntata di Amici 2022-2023 sono già noti vista l’ormai consueta strategia comunicativa messa in campo che prevede la registrazione del programma al fine di montarlo poi nel miglior modo possibile, qui ora andiamo ad anticiparvi gli ospiti di Domenica in che sarà -come sempre- rigorosamente in diretta dagli studi Frizzi di via Nomentana a Roma, quindi a differenza di Amici, il programma di zia Mara è un programma tutto da scoprire minuto dopo minuto.

Dopo l’esordio boom di settimana scorsa con Loretta Goggi, stavolta zia Mara ha invitato una attrice di grande fama il cui nome è Stefania Sandrelli, che proprio i giorni scorsi ha confessato a Repubblica di essere stata vittima di un episodio di violenza: “Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva fare sesso con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia”. Questa la confessione della grande attrice al giornale diretto da Maurizio Molinari, si continua a parlare dunque a Domenica in del tema della violenza sulle donne, dopo il colloquio di settimana scorsa di Mara con la sorella della povera Alessandra Matteuzzi uccisa dal suo stolker. Ospite di Mara poi Walter Veltroni regista del film “E’ stato tutto bello” dedicato al grande calciatore Paolo Rossi, in studio la moglie di Pablito Federica Cappelletti.

Per la musica tornano Andrea Saninno e Franco Ricciardi, autori della sigla di Domenica in e poi con Mara in studio Alberto Matano per uno spazio dedicato alla Regina Elisabetta II, in attesa dei Funerali che si svolgeranno il giorno dopo, fra gli ospiti di questa porzione del programma Marco Varvello, Giorgia Cardinaletti, Silvana Giacobini e Laura Bosetti Tonatto. Spazio poi ad un talk dedicato alla storia di cronaca rosa del momento, vicenda che riempie le pagine di giornali e siti web, ovvero la separazione della coppia Francesco Totti ed Ilary Blasi e per parlare di questo ci sarà un faccia a faccia in studio di Mara con Roberto D’Agostino, il primo a parlare di questa cosa sul suo sito Dagospia e a seguire un talk su questo argomento animato da Vittorio Feltri, Simone Marchetti direttore di Vanity fair, Monica Leofreddi e l’ormai noto Alex Nuccetelli.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica pomeriggio a partire dalle ore 14 per la seconda puntata della stagione 2022-2023 di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier