Amici 22 anticipazioni prima puntata domenica 18 settembre 2022

Oggi mercoledì 14 settembre 2022, è stata registrata la prima puntata di ‘Amici 22’. Il kick off, del talent show di ballo e di canto, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 18 -09, a partire dalle 14 su Canale 5.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, NON proseguite la lettura del post per non leggere tutte le anticipazioni sulla prima registrazione di stagione riportate, come sempre, da Amici News.

– Presenti, in puntata, una folta schiera di personaggi famosi: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito.

– Rientro in studio dell’ultimo vincitore, Luigi Strangis, con tanto di coppa. Ha cantato, per la prima volta, il nuovo singolo, in uscita venerdì su tutte le piattaforme musicali.

– Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa sono i professori di canto. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro sono i maestri della categoria danza.

– Assegnati 19 banchi: 13 ragazzi e 6 ragazze (tra cui una sola cantante)

– Zerbi ha voluto nella propria squadra, Aaron, Piccolo G. e Tommy.

– Andre, Wax e Federica, invece, sono entrati nel team guidato Arisa.

– NDG (con alle spalle già un disco d’oro) è stato voluto fortemente da Lorella Cuccarini. La conduttrice e la sua collega, invece, si contendono Cricca che, nei prossimi giorni, sceglierà da chi farsi seguire all’interno della scuola.

– Rita, Ramon e Gianmarco sono i tre allievi della Celentano;

– Todaro ha ridato, a pochi mesi dal suo infortunio, il banco a Mattia Zenzola. Ha arricchito la propria compagine con Megan (a cui ha dato un mese di prova) e Asia (non particolarmente apprezzata dalla prof di danza classica).

– Emanuel Lo ha puntato tutto su Ludovica e Samu mentre Maddy avrà la possibilità di scegliere se farsi seguire da lui o dall’insegnante di latino – americano.

– I titolari di canto e ballo vivranno, fin da subito, in casetta.