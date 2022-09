L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Domenica di ritorno su Rai1 per il contenitore campione di ascolti del pomeriggio del giorno di festa della prima rete, Domenica in. Alla guida di questo varietà per la quattordicesima volta (record assoluto) Mara Venier e come di consueto siamo qui il giorno dopo nella nostra rubrica di analisi Auditel a fotografare l’andamento degli ascolti minuto per minuto con le nostre tradizionali curve colorate, con il blu per Rai1, l’arancione per Canale 5, il verde per Rai3, il rosso per Rai2, l’azzurro per Italia 1, il giallo per Rete 4 ed il nero per La7.

Partiamo dunque dalle ore 14 con la curva blu di Rai1 al comando proprio con Domenica in, curva questa che staziona subito sotto la linea del 20% di share, per poi appoggiarsi sulla linea del 15% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 che scorre a metà strada nel corridoio che va dal 10 al 15% di share con Beautiful, per poi calare sotto la soglia del 10% di share con Una vita.

La curva verde di Rai3 con Mezz’ora in più si appoggia sulla linea del 5% di share, dopo essere partita al 14% con i mitici Tg Regionali, mentre tutte le altre curve sono ben al di sotto della soglia dl 5% di share, con il debutto di Vorrei dirti che, che viaggia fra il 2 ed il 3% di share. Nel corso del pomeriggio poi sale la curva di Domenica in fino al picco del 21,74% delle 16:48 mentre si parlava con Stefania Matteuzzi, la sorella della povera Alessandra uccisa dal suo stalker, poi la curva blu scorre poco sopra la linea del 15% di share con Tim music awards dalla radio al palco.

La sfida del preserale vede in testa nettamente il solito Reazione a catena fin verso il 28% di share, con la curva di Caduta libera al 19% e quella del Tg3 e Tg Regionali subito sotto la soglia dl 15% di share.