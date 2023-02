Dopo la sbornia sanremese della scorsa puntata, domenica 19 febbraio 2023 l’appuntamento è con una nuova emissione di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo carico di ospiti, temi, argomenti e situazioni che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Siamo qui per anticiparvi gli ospiti e gli argomenti che animeranno la ventitreesima puntata di Domenica in 2022-2023 che parte subito con l’argomento che tiene ancora botta ad una settimana dal suo termine, ovvero il Festival di Sanremo. Ancora una carrellata dunque di cantanti provenienti tutti dal palcoscenico del teatro Ariston, si parte da Rosa Chemical ed il suo “Made in Italy”. Quindi in arrivo nello studio romano di Domenica in anche Ariete con “Mare di guai”, i Coma_Cose con “L’addio“, Leo Gassman con “Terzo cuore“, il giovane Will con “Stupido” e ancora Gianluca Grignani con “Le parole che non ti ho detto”.

Opinionisti per parlare ancora del Festival di Sanremo 2023 gli affezionati Pino Strabioli, Marino Bartoletti ed il platinato coreografo Luca Tommasini insieme all’attrice, doppiatrice, sceneggiatrice Simona Izzo. Poi in studio per lanciare la nuova fiction in partenza domenica sera su Rai1 “Resta con me” l’attore Francesco Arca, quindi un altro dei protagonisti di sempre del Festival di Sanremo, ovvero Albano. Una lunga intervista a cuore aperto poi è prevista nel menu della puntata di domenica, solo come zia Mara sa fare, con la conduttrice Andrea Delogu.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 19 febbraio 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.