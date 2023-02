Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023 e la super Domenica in da Sanremo

A 24 ore dal termine del Festival di Sanremo 2023 dei record, l’eco dell’edizione numero 73 della celebre kermesse canora si è presentato anche nel palinsesto televisivo della domenica, dove l’appuntamento più importante è stato certamente quello in diretta dal teatro Ariston con la puntata sanremese di Domenica in 2022-2023. Officiata da Mara Venier, la domenica pomeriggio televisiva di Rai1 ha sbancato gli ascolti con un dato medio nella prima parte di 5.367.000 telespettatori ed il 38,3% di share, di 4.685.000 ed il 35,8% nella seconda parte e 4.258.000 ed il 30,4% nella terza parte, quella a ridosso del gioco a premi L’eredità. Dati in crescita rispetto alle ultime due edizioni andate in onda ed ora come sempre nella nostra quotidiana rubrica di analisi Auditel, andiamo a vedere l’andamento minuto per minuto degli ascolti grazie alle nostre preziose curve.

La curva blu di Domenica in appare subito in crescita dal 30% di share e 4,5 milioni di telespettatori di inizio emissione, fino a sfondare il muro del 40% di share e raggiungere il picco in valori assoluti alle ore 15:24 con 5.729.304 telespettatori. La curva che segue è naturalmente quella di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi, curva piatta sulla linea del 20% di share con i fans fedelissimi di questo programma, la cui curva dei valori assoluti si ferma poco sotto la soglia del 3 milioni di telespettatori. Tutte le altre curve sono schiacciate al di sotto della linea del 5% di share.

Resto del pomeriggio con la curva blu di Rai1 con Domenica in speciale Sanremo che scorre fra il 35 ed il 40% di share, in calo poi nella corsia che va dal 30 al 35% di share e fra i 4 ed i 5 milioni di telespettatori, con la linea arancione di Verissimo che cala rispetto alla posizione che aveva con Amici, fin verso la soglia del 15% di share e la linea del 2 milioni di telespettatori. Curva blu di Rai1 che resta al comando anche con l’Eredità che tocca il 29% di share, sfondando il muro dei 5 milioni di telespettatori, mentre la curva arancione di Avanti un altro si ferma sulla soglia del 20% di share e 3,6 milioni di telespettatori.

Curve share

Curve valori assoluti