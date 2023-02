Oggi, domenica 12 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Mara Venier condurrà il ventiduesimo appuntamento con Domenica IN che, per l’occasione, diventa Domenica IN speciale Sanremo 2023 e allunga la sua messa in onda fino alle 18:45. La trasmissione in via del tutto eccezionale (come da tradizione) sarà dedicata totalmente al 73mo Festival della Canzone Italiana concluso ieri con la vittoria del brano “Due vite“, cantata da Marco Mengoni.

Domenica IN speciale Sanremo del 12 febbraio 2023: anticipazioni

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi grazie al nostro puntualissimo Hit, saranno tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 73mo edizione del ‘Festival di Sanremo’; le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale di sabato 11 febbraio e condotta con successo da Amadeus.

Un puntata speciale che vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, tutti i cantanti (compreso Marco Mengoni) e protagonisti della kermesse sanremese.

Nel ricco parterre vedremo Ornella Muti (co-conduttrice del Festival insieme ad Amadeus nell’edizione 2022), Chiara Francini (co-conduttrice quest’anno nella serata di venerdì 10 febbraio), Alessandro Siani (ospite nella terza serata di giovedì 9), Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini ma anche il Presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra.

Non solo, ricco parterre di giornalisti tra cui Marinella Venegoni e Luca Dondoni de La Stampa, Paolo Giordano e Laura Rio de Il Giornale, Andrea Laffranchi del Corriere della sera, Alvaro Moretti de Il Messaggero, Emanuela Castellini dei Quotidiani del Nord, il blogger Davide Maggio e Cinzia Marongiu di Tiscali.

Domenica IN speciale Sanremo del 12 febbraio 2023: dove seguirlo

Sarà possibile seguire la prima serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta dalle ore 14:00 su Rai 1 e, in streaming, sul sito Rai Play nella sezione dirette.

Noi di TvBlog in via eccezionale seguiremo la puntata speciale con il nostro liveblogging.