Domenica 19 marzo 2023, festa del papà, l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Essendo San Giuseppe, giorno della festa dei papà, la puntata numero ventisette di Domenica in sarà interamente dedicata a questa ricorrenza. In studio da zia Mara è previsto l’arrivo di tanti papà insieme ai lori figli, partendo da Pupo, che sarà dall’amica Mara insieme con la figlia Clara. Oltre ad una intervista Enzo Ghinazzi si esibirà insieme alla figlia cantando il brano “Centro del mondo“. Previsto inoltre un collegamento con le altre due figlie di Pupo, Ilaria e Valentina.

Ospite di Domenica in anche Vittorio Sgarbi, insieme alle figlie Evelina e Alba, per un ritratto inedito del celebre critico d’arte e politico italiano. Ancora con l’amica Mara un papà molto celebre, ovvero Albano Carrisi, con in studio insieme ai figli Yari e Jasmine. Albano canterà il brano “Ciao papà“, da lui dedicato al papà Carmelo e naturalmente a tutti i papà. Inevitabile perchè atteso da tutti, anche un medley di tutti i più grandi successi di Albano, accompagnato al pianoforte dall’inseparabile maestro Alterisio Paoletti.

Ricordando poi Little Tony, in studio con Mara Venier la figliola Cristiana Ciacci, insieme ai suoi cinque figli Mirko, Martina, Melissa, Melania e Mattia. Cristiana canterà, insieme alla sua band “Little Tony family” alcuni dei successi del papà Little Tony, fra i quali il celeberrimo “La spada nel cuore” e “Quando vedrai la tua ragazza”, oltre al mitico “Cuore matto“. Ospiti della ventisettesima puntata di Domenica in poi la nuova coppia artistica formata da Nek e Francesco Renga, in concerto a settembre insieme all’Arena di Verona, che si esibiranno con due dei loro maggiori successi, “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza“, oltre che con il nuovo singolo “L’infinito più o meno“.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 19 marzo 2023, festa del papà, di Domenica in, che come detto avrà un finale scoppiettante presso l’auditorium della Rai di Napoli, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.