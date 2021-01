Come anticipato da Blogo a novembre scorso, Samanta Togni sta per debuttare con un programma tutto suo su Rai2. Il titolo scelto è Domani è domenica!. La trasmissione, non a caso, andrà in onda il sabato alle ore 12.00, a partire dal 13 febbraio.

Domani è domenica! è un rotocalco settimanale che punta ad essere sospeso tra tradizione e innovazione. Insomma, una trasmissione di intrattenimento che mira a raccontare un’Italia vitale, che cambia, ma sempre legata alle sue tradizioni.

In ogni appuntamento la Togni, conosciuta al grande pubblico grazie alla partecipazione come ballerina professionista a Ballando con le stelle, incontrerà ospiti e si collegherà con diverse zone del Paese per scoprire cosa fanno e cosa facevano gli italiani durante il loro tempo libero.

L’idea della Rai è di proporre un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e di suggerire al pubblico a casa come passare serenamente e felicemente il fine settimana.

Nel cast ci sarà Angelica Sepe (già vista a La Prova del cuoco), mentre è saltata la presenza di Claudio Lippi, che sembrava essere destinato ad affiancare la ballerina nel nuovo programma. Il suo nome resterebbe comunque ben gradito alla direzione di Rai2, quindi non sono da escludere nuove avventure televisive per lui nei prossimi mesi.

Tornando alla Togni, ricordiamo che per lei si tratta di una nuova occasione sulla rete diretta da Ludovico Di Meo, che l’ha fortemente voluta a I Fatti Vostri, dove da settembre scorso ha preso il posto di Roberta Morise accanto a Giancarlo Magalli.

Per la cronaca, su Rai2 sono in arrivo altre produzioni legate al mondo del food. In partenza, come si legge sui listini resi pubblici da Rai Pubblicità, c’è Dolce quiz, mentre si attende ancora l’ufficialità per il clamoroso ritorno sulla tv pubblica di Benedetta Parodi, anticipato da Blogo alcuni giorni fa.