Quando andrà in onda Dolce Quiz, il programma di Rai2 che sancirà il ritorno in onda di Alessandro Greco? Quando è previsto in palinsesto la trasmissione dedicata al mondo della pasticceria con Ernst Knam, sua moglie Alessandra Mion e il sommelier Filippo Bartolotta?

TvBlog, che nei giorni scorsi aveva svelato in anteprima tutti i dettagli del progetto, è in grado di annunciare che la messa in onda di Dolce Quiz è stata rinviata. Inizialmente prevista per il mese di aprile, dovrebbe slittare ad ottobre prossimo. Al momento la data indicata come la più probabile è quella di domenica 10 ottobre (resta quindi confermata la collocazione nel mattino del giorno festivo).

Le registrazioni di Dolce Quiz, sempre in base alle informazioni in possesso di TvBlog, sono in corso proprio in questi giorni a Milano, dopo un breve stop dovuto ad un caso di positività al covid che avrebbe riguardato la produzione del programma.

Dunque, Dolce Quiz rimane confermato in palinsesto, ma il suo approdo su Rai2 viene posticipato. Una rete quella rete diretta da Ludovico Di Meo che appare sempre più in affanno. È notizia di pochi giorni fa la sospensione – causa bassi ascolti – di Game of games di Simona Ventura, che tornerà in onda nella collocazione del martedì dal 25 maggio. In termini di ascolti sta messo decisamente peggio Anni 20, il programma di informazione di Francesca Parisella che al giovedì in prima serata è fermo addirittura sotto il 2% di share. Numeri disperati che sembrano condannare alla chiusura la chiusura la trasmissione nata, peraltro, dopo il fallimentare esperimento di Seconda Linea con Francesca Fagnani e Alessandro Giuli.