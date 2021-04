Dopo tre puntate per Game of Games arriva uno stop, a metà del suo percorso. Il gioco loco condotto da Simona Ventura su Rai 2 subisce una momentanea sospensione. E’ il sito BubinoBlog a lanciare la notizia nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2021. Riporta che nei prossimi due mercoledì (21 e 28 aprile 2021) al posto del programma, la rete diretta da Ludovico di Meo trasmetterà due film, rispettivamente: Tutta colpa dell’amore con Patrick Dempsey e La risposta è nelle stelle, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

Game of Games dopo aver cominciato con il 5.10% e 1.267.000 telespettatori è proseguito flettendosi di 300.000 telespettatori e 2 punti percentuali alla seconda puntata (915.000, 3.70%) e restando più o meno sulla stessa linea alla terza.

Attenzione, sospensione non vuol dire cancellazione del programma dal palinsesto, si tratta una semplice pausa. Questo perché, secondo quanto emerso dall’ufficio stampa di Rai 2 sentito da TvBlog, Game of Games tornerà in onda, ma con una nuova collocazione nel palinsesto di rete.

L’intenzione è quella dello spostamento al prime time del martedì, ora occupata da Enrico Brignano e il suo spettacolo Un’ora sola vi vorrei appena ripartito con la seconda edizione composta da 7 puntate. A questo punto non rimane che attendere i prossimi sviluppi e riparlarne a maggio.