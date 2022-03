DOC – Nelle Tue Mani, il cofanetto della prima stagione in DVD

La seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani si è appena conclusa e sono già partite le speculazioni su una terza stagione, non ancora ufficialmente annunciata dalla Rai, ma i fan più accaniti del Dr. Fanti e del suo reparto sono già in astinenza. Quale migliore occasione per recuperare i 16 episodi della prima stagione e proseguire poi col rewatch della seconda? Alle puntate disponibili gratuitamente su RaiPlay, RaiFiction ha affiancato anche il cofanetto in DVD pensato per chi non vuole rinunciare al supporto fisico o vuole fare un gradito regalo ad un fan della fiction con Luca Argentero.

DOC – Nelle Tue Mani, la prima stagione in DVD

L’edizione DVD di DOC – Nelle Tue Mani si presenta con 4 dischi contenenti quattro episodi ciascuno, così suddivisi:

Disco 1 : episodio 1-4

: episodio 1-4 Disco 2 : episodio 5-8

: episodio 5-8 Disco 3 : episodio 9-12

: episodio 9-12 Disco 4: episodio 13-16

Ogni episodio è disponibile in italiano Dolby Digital 2.0 con sottotitoli in italiano per non udenti. Ai 16 episodi della prima stagione sono affiancati alcuni extra:

4 gallerie fotografiche

3 clip “Sul Set”

5 clip “The Real Doc”

Non solo DVD. Disponibile anche il libro di DOC – Nelle tue mani

La seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani si è appena conclusa, ma è possibile rivivere le avventure del Dr. Fanti e del suo reparto nel libro ufficiale firmato da Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno e ispirato proprio alla seconda stagione della serie. Questa la sinossi ufficiale: