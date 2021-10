D’Iva, anche Romina Power e Fausto Leali nello show tributo di Iva Zanicchi su Canale 5

Sono proseguite le registrazioni delle due serate televisive destinate a Canale 5 con protagonista la cantante Iva Zanicchi. D’Iva, cosi si chiamerà come noto lo spettacolo musicale che verrà diffuso nelle serate di giovedì 4 e giovedì 11 novembre sulla prima rete Mediaset vedrà esibirsi tutta una serie di cantanti che intoneranno le principali canzoni dell’aquila di Ligonchio, in un tripudio musicale sicuramente agevolato da una splendida orchestra presente in teatro.

Insomma un classico “one woman show” come nelle migliori tradizioni televisive contemporanee, un genere questo in qualche modo rilanciato negli anni novanta nella Rai1 di Agostino Saccà con lo spettacolo del giovedì sera C’era un ragazzo con protagonista il bello e bravo Gianni Morandi. Ma torniamo dunque a D’Iva di cui già vi abbiamo anticipato nelle scorse ore alcuni dettagli sul cast di ospiti a cui ora possiamo aggiungere ulteriori anticipazioni.

Per una Ornella Vanoni che pare abbia detto di no, ecco tanti altri colleghi che hanno accettato l’invito di Iva Zanicchi ad esibirsi con lei in questo spettacolo musicale e oltre a Gigi D’Alessio siamo in grado di aggiungere adesso i nomi di Romina Power, della grande Rita Pavone, pure lei icona musicale degli anni sessanta come Iva e lei stessa protagonista di alcuni show del sabato sera di Rai1, quindi Fausto Leali e Mario Biondi, con cui la Zanicchi potrà condividere in questo spettacolo la sua anima blues-jazz.

I momenti di comicità di questo show saranno animati dal comico Andrea Pucci, reduce dall’esperienza televisiva di Star in the star in cui era fra i giudici del programma condotto da Ilary Blasi, insieme a Claudio Amendola e Marcella Bella. Si annunciano quindi due serate particolarmente spumeggianti quelle di giovedì 4 e giovedì 11 novembre dalle frequenze della prima rete Mediaset, ovvero Canale 5, in questo show tributo per Iva Zanicchi.