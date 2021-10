L’appuntamento è fissato per i due primi giovedì di novembre 2021 su Canale 5 con questo nuovo spettacolo musicale con protagonista Iva Zanicchi. Un programma questo, come è già accaduto anni fa sempre con l’aquila di Ligonchio ma su Rete 4 in Testarda io, che ripercorrerà la lunga e fortunata carriera di questa popolare cantante nostrana, il tutto condito con tutta una serie di partecipazioni di amici e colleghi che vorranno duettare con lei.

TvBlog è in grado di anticipare che uno di questi sarà Gigi D’Alessio, che per altro sarà fra i protagonisti da fine novembre su Rai1 dello spettacolo musicale in salsa talent The Voice senior, insieme a Loredana Bertè, Clementino ed Orietta Berti. Nei giorni scorsi è stata anticipata dall’autorevole Dagospia la presenza in studio della conduttrice televisiva Silvia Toffanin che evidentemente non sarà protagonista di un duetto canoro con la Zanicchi, ma più probabilmente di una intervista a “cuore aperto”, così come ormai ci siamo abituati ad assistere durante le puntate delle ultime stagioni del varietà Verissimo.

Sempre dalle parti del nuovo spettacolo musicale di Canale 5 giunge poi una voce di un -per certi versi- clamoroso “no” che sarebbe arrivato alla Zanicchi. Il “no” in questione sarebbe quello di una prestigiosa e navigata sua collega che risponderebbe al nome di Ornella Vanoni. La grande artista e cantante milanese avrebbe declinato l’invito della collega, con grande dispiacere da parte della nostra Iva, che ci sarebbe rimasta molto male. Sarà vero tutto ciò? Parrebbe proprio di si.

Nel frattempo però fra gli ospiti certo di questo nuovo spettacolo musicale di Canale 5 possiamo tranquillamente annoverare i nomi di Gigi D’Alessio e di Silvia Toffanin, mentre l’appuntamento con lo show con Iva Zanicchi resta fissato nella prima serata del giovedì, esattamente per il 4 e per l’11 novembre 2021, subito dopo l’immancabile messa in onda di Striscia la notizia.