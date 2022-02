Il mese di Marzo 2022 su Disney Plus potrebbe regalare una sorpresa ai fan Marvel. A fine febbraio su Netflix scadono i diritti delle serie tv Marvel Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders e addirittura anche di Agents of SHIELD. Un’indiscrezione che arriva dal Canada riporta la data del 16 marzo per l’arrivo di queste serie tv (SHIELD escluso) su Disney+. Vedremo se sarà confermata. Intanto guardiamo quello che certamente arriva sul fronte serie tv su Disney+.

Disney Plus Marzo 2022 le serie tv in arrivo (riprende Grey’s Anatomy)

A marzo ci sono due graditi ritorni, infatti dopo le pause per rispettare la programmazione americana, con il classico mese di ritardo ereditato dai canali Fox su Sky, arrivano su Disney+ i nuovi episodi di Grey’s Anatomy dal 23 marzo e di The Resident dal 30 marzo.

2 – Better Things s.3 (tutti gli episodi)

s.3 (tutti gli episodi) 2 – Star s.1 (tutti gli episodi): i sogni di gloria di tre ragazze

s.1 (tutti gli episodi): i sogni di gloria di tre ragazze 2 – Bless this Mess s.1 (tutti gli episodi): due cittadini mollano tutto per trasferirsi in campagna

s.1 (tutti gli episodi): due cittadini mollano tutto per trasferirsi in campagna 9 – Week-end in Famiglia s.1 (tutti gli episodi)

Serie francese su un padre che ha 3 figlie da tre diversi matrimoni, in custodia nei fine settimana. A tutto questo si aggiunge la sua nuova fidanzata

s.1 (tutti gli episodi) Serie francese su un padre che ha 3 figlie da tre diversi matrimoni, in custodia nei fine settimana. A tutto questo si aggiunge la sua nuova fidanzata 9 – 911: Lone Star s.3 (episodi settimanali)

la serie riprende con i membri della 126 che sono separati e il capitano Strand isolato tra i boschi ma quando una tempesta di ghiaccio si abbatte sul Texas la squadra trova il modo di ritrovarsi.

s.3 (episodi settimanali) la serie riprende con i membri della 126 che sono separati e il capitano Strand isolato tra i boschi ma quando una tempesta di ghiaccio si abbatte sul Texas la squadra trova il modo di ritrovarsi. 23 – Grey’s Anatomy s.18B (ep. settimanali)

s.18B (ep. settimanali) 23 – Universi Paralleli s.1 (tutti gli episodi)

Serie francese con al centro la storia di 4 amici d’infanzia che finiscono travolti dagli eventi quando all’improvviso le regole dell’universo si stravolgono e tutto viene mescolato presente, futuro, multiversi e i 4 amici finiscono sparsi tra mondi paralleli.

s.1 (tutti gli episodi) Serie francese con al centro la storia di 4 amici d’infanzia che finiscono travolti dagli eventi quando all’improvviso le regole dell’universo si stravolgono e tutto viene mescolato presente, futuro, multiversi e i 4 amici finiscono sparsi tra mondi paralleli. 23 – Bob’s Burgers s.11 (tutti gli episodi)

s.11 (tutti gli episodi) 30 – The Resident s.5B (ep. settimanali); Better Things s.4 (tutti gli episodi)

s.5B (ep. settimanali); s.4 (tutti gli episodi) 30 – Moon Knight s.1

Steven Grant è un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che ha però dei vuoti di memoria che sembrano provenire da un’altra vita. Scopre di avere un disturbo dissociativo e di condividere il corpo con il mercenario Marc Spector. Oscar Isaac, Ethan Hawke tra i protagonisti di questa serie Marvel (vietata agli under 12)

Disney Plus Marzo 2022 le serie tv che proseguono

Il rilascio settimanale degli episodi porta sempre qualcosa di nuovo ogni settimana in streaming su Disney+, vediamo quali serie tv proseguono nel corso del mese, ogni mercoledì ad eccezione di The Walking Dead 11 che è rilasciato il lunedì fino al 28 marzo; in pausa sia Station 19 che Big Sky essendo arrivati a rilasciare tutti gli episodi distribuiti negli USA:

Pam & Tommy, finale il 9 marzo

9-1-1 s.5 fino al 16 marzo, si ferma all’episodio 10 (negli USA l’episodio 5×11 è in onda il 21 marzo)

The Chi s.4

What We do In the Shadows s.3

Queens – Regine dell’Hip Hop s.1 (finale il 30 marzo)

Our Kind of People s.1

black-ish s.7

Disney+ Marzo 2022 oltre le serie tv

Non solo serie tv il mese di marzo su Disney+ vedrà l’arrivo di diversi film in prima visione usciti solo poche settimane fa al cinema come West Side Story dal 2 marzo, Gli occhi di Tammy Faye dal 23, La fiera delle Illusioni dal 16 marzo.

Il 18 marzo arriva il documentario originale Starbot: Oltre la sfida con al centro la storia di 4 ragazzi che arrivano da tutto il mondo per partecipare alla competizione tra robot. Il 2 marzo in arrivo Bear Grylls: Celebrty Edition e sempre in ambito National Geographic dal 2 marzo arriva Il Cacciatore di Dinosauri s.1 episodio 1 Mongolia.