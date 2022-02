Debutta da oggi mercoledì 16 febbraio 2022 su Disney+ Our Kind of People, drama-soap con un pizzico di mistero e tanto lusso sfrenato, rilasciata con episodi settimanali all’interno del marchio “STAR” dedicato ai prodotti più adulti. Prodotta da 20th Television per il canale in chiaro generalista americano FOX, la serie prova a raccogliere l’eredità di Empire con cui condivide Lee Daniels, produttore di entrambe le serie tv, e lo spirito da ampio family drama black col suo carico di intrecci e misteri.

Creata da Karin Gist, che arriva dal deludente Star sempre prodotto da Lee Daniels, la serie è ispirata al libro Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class, che racconta le sfarzose vite delle famiglie nere più ricche d’America. L’autrice, Lawrence Otis Graham, opinionista che si spende da anni per raccontare le differenze sociali, di censo e razziali negli USA, ha costruito il libro attraverso diversi incontri con le famiglie nere più ricche del paese, provando a mostrare come la ricchezza superi anche il razzismo.

Our Kind of People, la trama

Il libro di Otis Graham funge da spunto, da ispirazione per la serie tv Our Kind of People inquadrando quelle vicende nel mondo conosciuto per il pubblico generalista americano di una soap-drama da prima serata. Un po’ come le fiction della nostra televisione generalista.

Nell’esclusiva zona per ricchi di Martha’s Vineyard in Massachussetts, accanto alle ville dei bianchi, da oltre cinquant’anni le elite afroamericane hanno fatto di Oak Bluffs il loro centro di potere. In questo mondo arriva Angela Vaughn una madre single che vuole riscattare il nome della sua famiglia e avere successo con una rivoluzionaria linea di prodotti per la cura dei capelli che esalta la bellezza naturale e innata delle donne di colore.

Però siamo nell’ambito della soap quindi Angela scopre presto che nel passato della madre si nasconde un oscuro segreto che nono solo cambierà la sua vita ma stravolgerà l’intera comunità. La serie vuole celebrare la forza, il potere, i traguardi della comunità afro-americana, cercando di rileggere in chiave black quelle dinamiche che per anni sono state appannaggio dei bianchi, finendo però semplicemente per rifare con uno stile diverso le stesse tipologie di serie. Sono però passati sette anni dal dirompente arrivo di Empire in tv, capace di raccogliere davanti a un canale generalista quel pubblico black che non si sentiva rappresentato.

Nel frattempo la tv americana è cambiata e nonostante gli sforzi produttivi, l’ostentazione del lusso, le ricche feste non riescono a spiccare nel mare della serialità contemporanea. Manca a Our Kind of People un tratto distintivo rispetto alle tante serie tv soap-thriller-drama che l’hanno preceduta. Come spesso capita, la serie sembra voler gettare diversi ami cercando di trovare quello cui far abboccare il pubblico magari decidendo verso quale strada proseguire.

Our Kind of People, il cast

Sul fronte del cast la serie non si è risparmiata andando a prendere molti volti noti della serialità contemporanea come Yaya DaCosta strappata a Chicago Med e Morris Chestnut preso a The Resident. Nel cast anche Joe Morton, attore dalla lunghissima carriera e che è stato anche il padre di Olivia Pope in Scandal. E poi tra i protagonisti troviamo Nadine Ellis, Lance Gross, Rhyon Nicole Brown, Kyle Bary, Raven Goodwin, Melissa De Sousa, L.Scott Caldwell e molti altri ancora, perchè come spesso capita nelle drama-soap c’è sempre bisogno di tanti personaggi.

Our Kind of People le immagini

Our Kind of People, la programmazione in Italia

L’appuntamento con Our Kind of People è su Disney+ in streaming ogni mercoledì con la nuova puntata che viene caricata intorno alle 9 del mattino. Se non dovessero subentrare dei rallentamenti o dei cambiamenti in corsa, il finale della prima stagione è previsto per il 27 aprile.

Our Kind of People, la stagione 2 si fa?

La prima stagione di Our Kind of People è andata completamente in onda su FOX negli USA. Il dodicesimo episodio, finale di stagione, è stato trasmesso il 25 gennaio. La serie era prevista per stagioni con un numero ridotto di episodi rispetto ai classici 18-22 da tv in chiaro, per mantenere una forma di compattezza nel racconto e non è stata una riduzione legata allo scarso riscontro di pubblico.

Our Kind of People non ha particolarmente brillato ottenendo 1,6 milioni al suo esordio e chiudendo con 1,3 milioni. Per quanto le prospettive della tv in chiaro americana siano cambiate, con una maggiore attenzione ai dati dei giorni successivi e allo streaming rispetto agli ascolti live, si tratta di numeri poco esaltanti. Inoltre il canale FOX è indipendente non ha uno studio alle spalle nè una piattaforma streaming di riferimento. Quindi la decisione del rinnovo sarà presa in primavera facendo incrociare le esigenze di chi produce, 20th Television, che del canale, Fox, che potrebbe tentare di lanciare nuove serie piuttosto che rinnovare qualcosa che ha ottenuto scarso interesse. Al momento scommetteremmo su una sua cancellazione.