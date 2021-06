“Mi ha convinto a partecipare a Celebrity Hunted 2 il fatto che fosse una competizione. Le sfide mi entusiasmano, mi danno una incredibile adrenalina. È una sfida con me stessa, è una cosa che non avevo mai fatto nella vita: essere inseguita dai cacciatori non capita spesso. Spero che emerga la mia autenticità e la mia immagine non patinata“. Così Diletta Leotta ai microfoni di TvBlog, raccontato la sua esperienza in Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la cui seconda stagione è disponibile su Amazon Prime Video dal 18 giugno con i primi tre episodi (mentre gli ultimi tre saranno visibili da venerdì prossimo).

1

Se la proposta fosse arrivata dalla ‘vecchia’ tv tradizionale e non da quella che viene considerata la ‘tv del futuro’, sarebbe cambiato qualcosa?

No, quello che valuto è il progetto e questo è un progetto molto ambizioso. La qualità di questo prodotto è alta, ho visto anche la prima stagione. Non è un reality show, è molto di più. È un action movie; è stato molto semplice dire di sì, perché è un programma che ti fa dire di sì.

Rispetto alle accuse di eccesso di artificiosità rivolte a Celebrity Hunted per la prima stagione, la Leotta ha spiegato:

Le critiche fanno parte dei progetti ambiziosi e delle prime volte. Se metti in onda qualcosa che non è mai stato visto, ti esponi a critiche. I numeri fatti dalla prima stagione sono incredibili. Da spettatrice anche a me è venuto il dubbio ‘come si fa ad essere in fuga per 14 giorni?’. Ma posso garantire, una volta fatta l’esperienza, che è tutto molto reale. Qui la surrealtà diventa realtà. Non esistono copioni e neanche i piani di fuga che prima uno aveva stabilito, perché gli imprevisti, come nella vita, sono all’ordine del giorno.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Diletta Leotta ha smentito le indiscrezioni secondo cui il suo futuro potesse essere lontano da Dazn.