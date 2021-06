Sta per iniziare – con modalità virtuale – la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Si tratta del format disponibile su Prime Video dal 18 giugno (a marzo 2020 fu proposta la prima stagione) in cui un gruppo di celebrità si dà alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche.

A dare loro la caccia sono alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Alla conferenza stampa, che TvBlog seguirà in tempo reale, partecipano tutti i componenti del cast. Si tratta di Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e M¥ss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro e Boss Doms.

Celebrity Hunted è una produzione Endemol Shine Italy. Sei gli episodi previsti, da 50 minuti ciascuno.