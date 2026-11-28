Pierluigi Diaco potrebbe rescindere il contratto con la Rai a prescindere dall’esito dell’indagine interna sul suo operato. La Rai avrebbe chiesto al conduttore e cronista di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori del programma BellaMa.

Pierluigi Diaco a un punto di svolta nella diatriba con i vertici di Viale Mazzini. Il conduttore e giornalista, attualmente in quota BellaMa, rimane al centro delle cronache dopo l’intervista della discordia fatta lo scorso 3 novembre 2026 ad Alberto Ravagnani. Tutto è partito da lì: le domande scomode all’ex sacerdote, attuale concorrente di Ballando Con Le Stelle, sono state etichettate come fuori luogo e morbose. Quando entra in gioco la deontologia professionale, richiamata anche dalla Rai con una nota stampa in cui si chiede un tono più incline ai valori del Servizio Pubblico, si innesca anche un meccanismo per cui è inevitabile camminare sulle uova.

Da quel 3 novembre 2026, infatti, per Diaco è cominciata un’Odissea televisiva e mediatica fatta non solo di attacchi da parte del pubblico, che chiedeva una condotta diversa, ma anche di ammonimenti formali da parte degli addetti ai lavori. Restando in tema di colleghi e collaboratori del cronista, sono iniziati anche a emergere una serie di retroscena tutt’altro che rassicuranti: in primis Ravagnani ha ammesso, durante una delle scorse puntate di Ballando Con Le Stelle, che con Diaco erano accadute situazioni poco rassicuranti – testuali parole – già dietro le quinte del programma.

Diaco e l’intervista ad Alberto Ravagnani

“Sono arrivato in diretta già turbato – ha ammesso Ravagnani – per quello che era accaduto in camerino”. Il noto concorrente del programma di Ballandi Multimedia non è entrato in merito ai dettagli della questione, quel che mancava hanno iniziato a ipotizzarlo a mezzo stampa i principali organi di informazione. Al punto che Diaco sceglie di tutelarsi con una nota stampa rilasciata all’ANSA in cui promette querela a chiunque insinui – a mezzo stampa e non solo – eventuali approcci e avance nei confronti di Ravagnani. “Non è accaduto nulla, eravamo in camerino per parlare della puntata. Se l’ho turbato in qualche maniera, me ne scuso”.

Poi è arrivato il retroscena di Giuseppe Candela, il quale scrive su Dagospia che Diaco avrebbe chiesto alla produzione di Ballando Con Le Stelle di partecipare in qualità di ballerino per una notte. Questo accadeva alcune settimane fa, il cronista voleva ricucire lo strappo con il programma di Raiuno e il suo concorrente attraverso una ulteriore dimostrazione di attaccamento (secondo Diaco) all’azienda per cui lavora. Le scuse in diretta sarebbero servite, questa era la strategia, a mettere a tacere anche i rumors di tensioni interne fra lui e Milly Carlucci dopo quanto accaduto a Ravagnani.

Il retroscena di Giuseppe Candela su Ballando Con Le Stelle

Possibilità che, però, viene negata al cronista direttamente dagli autori del format. Arriviamo alle ultime giornate, convulse, di Pierluigi Diaco. Il programma di Raidue prosegue, ma vanno avanti anche le inchieste sul suo conto: due ex collaboratori di BellaMa consegnano a Selvaggia Lucarelli una serie di contributi audio e video in cui si mostra l’operato del noto giornalista dietro le quinte. Ne nasce un’indagine giornalistica, pubblicata sulla newsletter ValeTutto, in cui viene rimarcato come Diaco tratti in maniera brusca – con atteggiamenti inqualificabili – i suoi colleghi di lavoro: urla, insulti e minacce. Tutto documentato in forma anonima.

Infatti Selvaggia Lucarelli, dopo la pubblicazione dell’inchiesta, cerca Diaco direttamente per avere la sua versione dei fatti. Lo aveva fatto anche prima di pubblicare, ma il giornalista si rende irreperibile. Non risponde a qualsiasi tipo di contatto. Parla, in trasmissione, con una promessa: “Qualsiasi decisione verrà presa sul mio conto non replicherò, farò parlare il mio lavoro. Devo rendere conto soltanto a Dio”. Dopo questa conclusione, è successo altro.

Il forfait di Diaco per motivi personali

Arriviamo, dunque, allo scorso 25 novembre 2026. La puntata di BellaMa in programma non va in onda: al suo posto BellaMix, una sorta di raccolta dei momenti migliori della trasmissione. Come mai questo forfait? In merito alla questione risponde Fanpage: la testata giornalistica riferisce che Diaco non si sarebbe presentato in Rai perchè, durante la preparazione della puntata, ci sarebbero state ulteriori incomprensioni con il gruppo di lavoro. Anche in questo caso urla e insulti. Ufficialmente, però, Diaco risulta indisponibile per problemi personali.

A confermarlo arriva una lettera degli autori della trasmissione che confermano la fiducia al conduttore. Intanto la trasmissione viene portata avanti da Roberta Capua e gli altri componenti dello staff. Il motivo è dovuto anche a un’indagine interna, voluta dalla Rai e dagli organi competenti (Codacons e AgCom in prima fila), per capire effettivamente il comportamento di Diaco. A tal proposito è stato raccolto anche il materiale integrale dell’inchiesta di Selvaggia Lucarelli che prosegue a uscire, a puntate, sulla sua newsletter ufficiale. ValeTutto cresce e crescono anche i dubbi sull’operato del conduttore.

Ipotesi sospensione del programma

Infatti Angelo Mellone informa Diaco che esiste un’ipotesi di sospensione cautelativa del programma BellaMa, come si è arrivati a questo? Da un’altra richiesta: la Rai ha suggerito al cronista di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori, per agevolare la presenza fissa di una nuova figura professionale in studio. Tradotto: l’azienda vuole inserire un uditore aggiunto per capire se Diaco è davvero un problema interno da gestire o può continuare a essere una risorsa.

Il conduttore e giornalista non accetta e fa leva su una questione: la richiesta sarebbe arrivata ad Audit in corso, non prima di cominciare l’indagine. Per quanto riguarda la sospensione della trasmissione, invece, siamo ancora sul piano delle ipotesi perchè un simile provvedimento dovrà essere comunicato eventualmente dall’Amministratore Delegato Rai in persona. Diaco, dunque, fa muro cercando di far valere i propri diritti.

Braccio di ferro con la Rai

Si apre, dunque, un nuovo braccio di ferro con l’azienda: all’orizzonte c’è anche l’eventualità di una rescissione contrattuale da parte del conduttore e cronista. La novità è che potrebbe arrivare persino se il programma dovesse continuare. Diaco sta, quindi, pensando di lasciare la Rai a prescindere dall’esito di questa vicenda. Si sentirebbe tradito e la fiducia sarebbe venuta meno.

Questa la situazione attuale che non definisce, ancora, le conclusioni di un’indagine aziendale costellata di indiscrezioni, retroscena e qualche conferma. Le prossime settimane saranno determinanti per scrivere la parola fine su un caso televisivo che rischia di far emergere questioni sopite per molto tempo.