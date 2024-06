Costance è una detective che viene mandata a Malta per indagare sull’omicidio di un amministratore delegato di un’azienda, che aveva organizzato una gara di ballo tra colleghi: per questo, dovrà fingere di essere una ballerina. Ma non conosce neanche un passo di danza…

Se Sophie Ellis-Bextor canta di un omicidio sulla pista da ballo, Hallmark Channel si mette a indagare: Detective a passo di danza, in onda questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, alle 21:20 su Raidue, è infatti un film-tv che unisce la passione per il ballo a quello per i misteri, con una protagonista costretta a fingersi ballerina pur di risolvere un caso che le è stato assegnato. Curiosi di saperne di più? Scendete in pista con noi e continuate a leggere!

La trama di Detective a passo di danza

Constance Bailey (Lacey Chabert) è una detective concreta e determinata che preferisce lavorare da sola, portando sempre a casa il risultato. Si trova costretta a cambiare metodo di lavoro quando l’amministratore delegato di un’azienda, che gestisce sale da ballo a Malta, viene assassinato alla vigilia della gara tra i dirigenti dell’azienda da lui stessa organizzata.

La protagonista, pur di risolvere il caso, viene quindi inviata sotto copertura nelle vesti di concorrente e dovrà partecipare alla gara. Peccato che non sappia ballare: viene affiancata dall’affascinante ballerino Sebastian Moore (Will Kemp), che le insegnerà i passi di danza necessari per non farsi scoprire. Ma Costance dovrà mantenere alta la concentrazione, con un killer a piede libero e numerosi sospettati da tenere d’occhio.

Il cast di Detective a passo di danza

Nel ruolo della protagonista del film-tv c’è una vecchia conoscenza del pubblico di Raidue: Lacey Chabert, già vista nella serie di The Crossword Mysteries e attualmente in onda con la serie de Il velo nuziale. Will Kemp, invece, è stato visto in Reign.

Lacey Chabert è Costance Bailey;

Will Kemp è Sebastian Moore;

Bettina Paris è Barbra Stone;

Natasa Babic è Mary Aston;

Diego Wallraff è Kevin Hamilton;

Peter Galea è Tom Stevens.

La sceneggiatura è di Aubrey Day, mentre la regia è di Stefan Scaini.

Detective a passo di danza, dov’è stato girato?

Il film-tv, andato in onda negli Stati Uniti nel 2023, è stato girato a Malta, dove è ambientata la storia. In particolare, i set sono stati allestiti al Mediterranean Conference Centre e a Forte Manoel, per le scene di ballo.

Dove vedere Detective a passo di danza in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Detective a passo di danza in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.