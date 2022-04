Dedicato chiude, torna Linea blu nel sabato pomeriggio di Rai1, Serena Autieri verso Rai2

Termina con la fine di questa stagione televisiva l’esperienza del programma musicale Dedicato condotto da Serena Autieri nel pomeriggio del sabato di Rai1. Partito questa estate nel mattino di Rai1 aveva viaggiato con una media attorno al 15%, poi però passando al sabato pomeriggio la media è scesa al 10% di share, non monetizzando il fatto di non avere contro Amici che come è noto si è spostato la domenica pomeriggio.

Esperimento dunque non riuscito questo di Dedicato al sabato pomeriggio che non tornerà il prossimo autunno su Rai1. Al suo posto torna alle ore 14 il programma diretto e condotto da Donatella Bianchi Linea blu vivere il mare, cui partecipa come eterno ragazzo di bottega, anzi vista la situazione, il mozzo di bordo, il bello e bravo Fabio Gallo, che questa estate vedremo anche nel programma del mattino del fine settimana di Rai1 che prenderà il posto di Unomattina in famiglia.

Dunque niente Dedicato per Serena Autieri a cui sarebbe stata offerta la fascia del sabato mezzogiorno di Rai2 del prossimo autunno, ma non con Dedicato, bensì per un programma nuovo ancora tutto da scrivere. La domenica mezzogiorno di Rai2 vede confermato anche per la prossima stagione il varietà Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Aria comunque di rivoluzione nel sabato pomeriggio di Rai1 (e anche di Rai2, ma qui la rivoluzione si spingerà a tutta la giornata televisiva e non solamente al pomeriggio) per il prossimo autunno con il ritorno alle ore 14 di Linea blu (e poi Linea bianca) e una rimodulazione degli orari (A sua immagine resterà per forza di cose) con Marco Liorni che raddoppia, oltre a Italia sì sarà al timone anche di Reazione a catena che si allungherà a tutto settembre, dando ulteriore fiato all’Eredità che tornerà ad ottobre sempre con l’inamovibile Flavio Insinna.