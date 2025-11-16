Stefano De Martino si ferma: perché stasera 16 novembre non va in onda Affari Tuoi

Domenica anomala per i fedelissimi di Stefano De Martino. Dopo lo stop di giovedì 13 novembre, anche stasera, domenica 16 novembre, Affari Tuoi non andrà in onda su Rai 1.

Affari tuoi, Stefano De Martino non va in onda

Il motivo non è un cambio di rotta sul programma né tanto meno un problema interno alla produzione: a “sfrattare” il gioco dei pacchi dall’access è, ancora una volta, la Nazionale di calcio.

Dalle 20.30 la rete ammiraglia Rai trasmette infatti in diretta da San Siro Italia-Norvegia, ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. È una partita chiave per gli Azzurri di Gennaro Gattuso, che chiudono il gruppo al secondo posto alle spalle dei nordici e – a meno di una vittoria quasi impossibile con almeno nove gol di scarto a causa di una differenza reti pesantemente inferiori – dovranno arrivare ai Mondiali passando dai playoff. Per garantire prepartita, gara e post, il palinsesto dunque viene allargato e l’access prime time sarà completamente assorbito dalla diretta calcistica

Quella di stasera è la seconda pausa in pochi giorni: già giovedì 13 novembre Affari Tuoi era stato sostituito dalla diretta di Moldova-Italia, penultimo impegno del girone, sempre in prime time su Rai 1.

Quando torna Affari Tuoi e cosa cambia per De Martino

La buona notizia per il pubblico affezionato ai pacchi è che ovviamente si tratta di uno stop temporaneo. Da domani, lunedì 17 novembre, Affari Tuoi è atteso di nuovo nella sua consueta fascia oraria, a ridosso del Tg1 delle 20.00, per proseguire la stagione con Stefano De Martino alla guida.

Questa sarà l’ultima “invasione” della Nazionale sul preserale di Rai 1: da qui in avanti eventuali pause saranno legate soprattutto alle festività natalizie. Ma con la Nazionale impegnata nei playoff, le avversarie si conosceranno giovedì ci saranno altre interruzioni da qui a tre mesi per la semifinale e l’eventuale finalissima che vale i Mondiali.

Ascolti in flessione

Per De Martino è comunque una settimana complicata: la doppia assenza dal video arriva in un momento in cui il confronto con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che su Canale 5 viaggia oltre i 5 milioni di spettatori, è particolarmente duro sul fronte ascolti.

La serata senza concorrenza diretta in access, con Rai 1 occupata dal calcio, rischia di dare ulteriore slancio al game del Biscione, anche perché la partita della Nazionale, nonostante un annunciato sold out a San Siro, non sembra essere argomento così trainante vista l’inutilità dei tre punti. Al termine della partita tradizionale appuntamento con la Domenica Sportiva che sarà in gran parte dedicata proprio alla Nazionale e agli altri eventi di giornata: la finalissima delle ATP Finals con Alcaraz che sfida Sinner, lo slalom maschile di sci alpino a Levi e la MotoGP che sta arrivando a fine stagione.