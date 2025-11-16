Nelle ATP Finals Sinner e Alcaraz dominano e si ritrovano per la sesta finale del 2025. In palio record, storia e… oltre 5 milioni di dollari in quella che diventa una delle partite più importanti dell’intera stagione

Tennis, Alcaraz-Sinner gran finale | Dove e come vederla in TV e in streaming

Sarà ancora una volta Carlos Alcaraz vs Jannik Sinnner: e la finale delle finali, quella del torneo ATP che chiude la stagione, va ad aggiornare una rivalità che ancora una volta sembra destinata a durare per molti anni a venire.

Le semifinali delle ATP Finals

Jannik Sinner ha fatto il suo, ancora una volta. In semifinale ha regolato Alex de Minaur 7-5 6-2, tredicesima vittoria in altrettanti confronti con l’australiano e trentesimo successo consecutivo sul veloce indoor. Vittoria netta ma in una partita a due velocità: primo set più complicato, con il break che arriva solo all’undicesimo gioco e secondo set di dominio assoluto: servizio quasi intoccabile, 75% di prime in campo e una sensazione costante di controllo.

Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz ha risposto senza esitazioni: 6-2 6-4 a Félix Auger-Aliassime, gestione pulita dei momenti chiave e l’impressione di avere sempre un cambio di marcia in più. È la sesta finale della stagione tra i due, dopo Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati e US Open.

Giornata agrodolce invece per il doppio azzurro: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono fermati in semifinale, battuti 6-4 6-3 dal team Heliovaara/Patten, che oggi andrà a caccia del titolo di specialità contro i britannici Salisbury-Skupski nella sfida delle ore 15. Peccato, poteva essere una doppia finale all’italiana. Ma al Pala Alpitour si rinnova comunque il sogno più grande: un ultimo capitolo del 2025 firmato Alcaraz-Sinner.

Alcaraz-Sinner, i precedenti e la rivalità del 2025

Quello di oggi è il sedicesimo scontro ufficiale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo guida il bilancio complessivo 10-5 e, soprattutto, ha vinto quattro dei cinque incroci del 2025 in partite “vere”, tutte in finale: Roma, Roland Garros, Cincinnati (con ritiro di Jannik) e US Open, con la sola eccezione del trionfo di Sinner a Wimbledon.

Sul piano simbolico, però, il 2025 ha segnato la consacrazione definitiva del loro duopolio. S sono divisi tutti e quattro gli Slam delle ultime due stagioni e oggi si prendono anche la finale del torneo dei Maestri, con il n. 1 e il n. 2 del ranking uno di fronte all’altro, come nei grandi classici del passato.

Alcaraz arriva alla finale con un impressionante 71-8 stagionale e la seconda n. 1 stagionale consecutiva già in tasca perché anche vincendo Sinner non sarà in grado di scalzarlo dalla vetta.

Sinner risponde con 57 vittorie, la terza finale di fila alle ATP Finals e la possibilità di chiudere da campione imbattuto per il secondo anno consecutivo.

C’è anche un precedente specifico sul veloce indoor: il primo confronto in assoluto tra i due fuoriclasse, Parigi-Bercy 2021, vinto da Alcaraz in due set. Da allora, però, Sinner è diventato probabilmente il miglior giocatore del mondo in questa condizione, e la striscia di 30 successi di fila al chiuso dice parecchio.

I numeri della finale: testa a testa, strisce e “big data”

La finale di Torino è uno spaccato perfetto del momento dei due.

Head-to-head complessivo: 10-5 Alcaraz

Sfide del 2025 (ufficiali): 4-1 Alcaraz, tutte in finale

Finali giocate in carriera: per Carlitos sarà la 32ª, Jannik rincorre il secondo titolo di fila alle Finals

Striscia indoor di Sinner: 30 vittorie consecutive, alle spalle solo di McEnroe (47), Djokovic (35), Federer (33) e Lendl (32) nelle serie più lunghe di sempre su duro indoor

Anche le statistiche di questa stagione raccontano bene le dinamiche dello scontro:

Rally brevi (0-4 colpi): qui Sinner ha un vantaggio netto, con una percentuale di punti vinti intorno al 57%, contro il 53% di Alcaraz. Se Jannik riesce a comandare con servizio e prima accelerazione, il match si sposta dalla sua parte.

Rally da 5 a 8 colpi: è la zona preferita di Carlitos, che sale al 57% di punti vinti, tre in più rispetto al 54% dell’azzurro. Quando lo scambio si “accende” senza diventare maratona, lo spagnolo trova angoli, variazioni e magie che fanno male.

Rally lunghi (9+ colpi): anche qui Sinner è leggermente avanti, segno di una solidità da fondo che negli ultimi 18 mesi è salita di livello.

Sul servizio l’italiano sta vivendo forse il suo picco assoluto: a Torino non ha ancora perso la battuta e ha tenuto tutti i turni di servizio del torneo. È un dato da Djokovic delle annate migliori e lo colloca in una categoria a parte.

Alcaraz, dal canto suo, è il giocatore con più vittorie stagionali e uno dei migliori in assoluto per rendimento nelle situazioni “di pressione”: palle break, tie-break, game decisivi. È lì che spesso gira la partita.

Record, curiosità e posta in palio

C’è una serie di numeri che dà la misura di quanto sia pesante questa finale.

Sinner è il più giovane, dai tempi di Lleyton Hewitt, a raggiungere tre finali consecutive alle ATP Finals.

È entrato in un club ristrettissimo che raccoglie solo con Federer e Djokovic: nell’arco della stessa stagione ha raggiunto la finale in tutti e quattro gli Slam più quella delle Finals. Quando è successo agli altri due, hanno sempre chiuso alzando la coppa del Masters.

Il vincitore di oggi porterà a casa un assegno record da 5.071.000 dollari, cifra mai vista prima nella storia del torneo, grazie a un percorso netto tra girone e semifinale.

Sul piano emotivo, la partita vale anche qualcos’altro: per Sinner la possibilità di chiudere il 2025 con una sorta di “vendetta” sportiva dopo i KO pesanti contro Alcaraz nelle finali degli Slam; per Carlitos, l’occasione di dare l’ennesima dimostrazione di superiorità nell’anno in cui ha dominato la Race.

Alcaraz-Sinner alle ATP Finals: orario, dove vederla in TV e streaming

La finale Alcaraz-Sinner alle ATP Finals 2025 è in programma oggi, domenica 16 novembre, sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, con inizio non prima delle 18.00.

In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su RAI Due così come tutte le partite di Sinner nel corso di questo torneo. Diretta gratuita in streaming anche su RAI Play. Copertura integrale del torneo invece, finale di doppio cionclusa, su Sky Sport (canali dedicati al tennis) e in streaming su NOW, con ampia copertura pre e post match. Per il pubblico internazionale la sfida sarà visibile in diretta su Tennis TV, la piattaforma ufficiale dell’ATP, e sui canali dei detentori dei diritti nei singoli Paesi.

Lo scenario offre Pala Alpitour pieno, quindicimila spettatori a spingere Sinner verso la “festa perfetta”, contro il n. 1 del mondo. Ultimo capitolo di un 2025 infuocato, con la sensazione sempre più netta che il tennis – almeno per ora – passi da qui: dal duello infinito tra Jannik e Carlitos.