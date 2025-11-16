Slalom maschile di Levi, tocca agli uomini: Vinatzer guida l’Italia nella giungla dei pali stretti | Diretta TV e streaming

Dopo il dominio di Shiffrin tra le donne, oggi lo slalom di Levi parla al maschile: tutti i favoriti e i dettagli delle dirette TV e streaming con la squadra azzurra ancora in cerca di risposte.

Dopo il dominio di Mikaela Shiffrin nello slalom femminile di ieri, oggi la “Black Levi” si rimette a nuovo per il primo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo. Qui non c’è una Shiffrin al maschile: il pronostico è apertissimo e il numero dei potenziali vincitori è davvero alto.

Sci alpino, il primo slalom maschile a Levi

Il nome più caldo è quello di Clement Noel, già vincitore su questa pista e talento purissimo tra i pali stretti. A insidiarlo ci sono i norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan, gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz e lo svizzero Loic Meillard, tutti stabilmente nella “prima fascia” dei favoriti.

L’Italia si affida soprattutto ad Alex Vinatzer, pettorale 18, chiamato a dare continuità ai segnali degli ultimi mesi. Torna in gara dopo oltre un anno Tommaso Sala (26), mentre Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera proveranno a centrare la seconda manche e a infilare punti preziosi in vista di Milano-Cortina 2026.

Orari, programma e dove vedere lo slalom maschile di Levi

Lo slalom speciale maschile di Levi è in programma oggi, domenica 16 novembre: prima manche alle 10.00, seconda alle 13.00.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD (prima manche) e Rai Sport HD (seconda manche). Streaming gratuito su RaiPlay; per gli abbonati diretta anche su Eurosport 1, discovery+, NOW, DAZN, Sky Go. Aggiornamenti live testuali su OA Sport e sui principali siti sportivi.

Ieri lo show di Shiffrin: nono sigillo a Levi, Colturi seconda

Nello slalom femminile di ieri Mikaela Shiffrin ha messo le cose in chiaro: nona vittoria in carriera a Levi, 65 successi in slalom e 102 complessivi in Coppa del Mondo. Alle sue spalle una splendida Lara Colturi, sul podio nel giorno del 19° compleanno, davanti alla tedesca Emma Aicher, terza. Italia a punti con Emilia Mondinelli, 27ª dopo essere partita col pettorale 51. Con il trionfo di ieri Shiffrin ha anche completato la sua “collezione” di nove renne dedicate, un marchio ormai indissolubilmente legato alla neve di Levi.