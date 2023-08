Cara Dazn, ti scrivo così mi distraggo un po’ (e mi preparo al primo weekend di Serie A, al via domani). Non scherziamo, figurati se sono preoccupato per la tenuta dello streaming delle partite della prima giornata del massimo campionato di calcio, di cui tu hai i diritti in esclusiva (per 7 match, tre sono in tandem con Sky).

Dai, siamo seri: mica sono in apprensione per il fatto che ad agosto dello scorso anno si registrarono disservizi durante la trasmissione dei match della 1a giornata di Serie A su Dazn. Tu replicasti confermando “che un numero circoscritto di utenti sta riscontrando problemi di accesso alla piattaforma” e spiegando che “stiamo lavorando duramente per trovare una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“.

E poi cosa importa se pure nel 2021, sempre a inizio campionato, si verificò un problema tecnico che fece indignare gli appassionati di calcio che avevano deciso di sottoscrivere un abbonamento con te, cara Dazn.

Anche perché tre giorni dopo arrivò il chiarimento da parte tua. Si era trattato solo di “un picco di traffico, limitato ad un’unica Cdn, risolto nel giro di pochi minuti e che ha avuto un impatto limitato su un gruppo di utenti che hanno poi potuto assistere alle altre partite, dal momento che il problema è stato risolto velocemente“.

Ah, allora ok, torniamo in spiaggia e tuffiamoci nel mare senza pensare a quanto accadde al tuo debutto assoluto in Italia nel 2018: qualche piccolo disagio per gli abbonati, dai, nulla di grave. Alla fine è pur sempre solo una partita di pallone nel bel mezzo dell’estate.

Orsù, non torniamo troppo indietro nel tempo, ma neanche a gennaio 2023, quando ci fu qualche problemino e addirittura dovette intervenire il ministro Urso. Ma dai, quello è il passato (ed era pure inverno!). Da domani, invece, c’è il futuro. Sarà splendente, senza errori tecnici, ritardi, rotelline che girano (quelle del caricamento dello streaming, ovviamente), scuse pubbliche, rimborsi e gli immancabili insulti social di inizio stagione. Comunque, nel dubbio io inizio a smanettare su Twitter…