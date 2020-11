AGGIORNAMENTO

Proprio mentre andavamo online (intorno alle ore 21.00) con il pezzo in cui davamo conto degli importanti problemi tecnici di Dazn, la situazione sembra si sia sbloccata (per alcuni utenti, non ancora per tutti). Attualmente, infatti, Dazn è tornata a funzionare e quindi è possibile vedere Juventus-Cagliari, iniziata alle ore 20.45.

Juventus-Cagliari, anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A, è appena iniziata (ore 20.45), ma Dazn, che la trasmette in esclusiva, non funziona. La denuncia arriva da moltissimi utenti che stanno lamentandosi in questi minuti sui social. Noi stessi stiamo riscontrando il medesimo problema e siamo impossibilitati a vedere la sfida tra la squadra di Andrea Pirlo e quella di Eusebio Di Francesco.

Dopo aver inserito le credenziali e aver cliccato su Accedi, il sito Dazn dà un messaggio che recita: “Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova. Error code 10-000-000“. Al momento in cui scriviamo, la stessa situazione riguarda anche l’App di Dazn.

Juventus-Cagliari è visibile attualmente sul canale di Dazn disponibile su Sky (canale 209), mentre i clienti abbonati solo a Dazn non possono far altro che sperare che le problematiche tecniche vengano risolte presto… almeno prima che arrivi il fischio finale dell’arbitro (intorno alle 22.30).

La piattaforma in streaming aveva debuttato in Italia nell’estate del 2018, con una serie di gravi problemi riscontrati nelle prime giornate di Serie A. Disagi che avevano inevitabilmente provocato le reazioni degli utenti che si erano abbonati (all’epoca era possibile usufruire del primo mese di prova gratis).

Le problematiche col tempo sembravano essere state superate, ma stasera qualcosa è andato storto.