Al via Temptation Island 2026: tra chat segrete, gelosie e tradimenti, ecco chi sono le 7 coppie pronte a mettere alla prova il loro amore nel reality di Canale 5.

Temptation Island, chi sono e cosa fanno le coppie del reality: nomi, lavoro, vita privata

C’è un momento preciso, a inizio estate, in cui il palinsesto televisivo smette di essere una distesa di repliche e si trasforma nel confessionale più spiato d’Italia. Quel momento è arrivato. Da questa sera, mercoledì 24 giugno, Canale 5 riapre i cancelli del resort Calalandrusa Beach in Calabria per dare il via alla nuova stagione di Temptation Island. Sotto la guida dell’immancabile Filippo Bisciglia, che ha già promesso lacrime e fazzoletti, sette coppie si preparano a sbrogliare i nodi di relazioni logorate da silenzi, sospetti e smartphone lasciati a faccia in giù sul tavolo.

Dimenticate i profili social, blindatissimi come da regolamento blindato della produzione. A parlare quest’anno sono le dinamiche, i rancori sopiti e i contrasti evidenti fin dalle clip di presentazione, che promettono già dinamiche infuocate davanti ai falò di confronto.

Il peso del passato: tradimenti scoperti e seconde occasioni

Il viaggio nei sentimenti si apre con un filo conduttore chiarissimo: la fiducia perduta e la tecnologia come “arma del delitto”. Ne sanno qualcosa Gabriele e Sara, milanesi di 25 anni e conviventi. È lui ad aver chiamato il programma dopo aver scovato messaggi ambigui, ma la replica di lei ha già diviso il web, liquidando i sacrifici economici del compagno come mere “questioni materiali”. Uno scontro tra concretezza e aspettative emotive che promette scintille.

Dinamica simile per Francesca e Danilo, insieme da due anni, dove lo spettro di chat clandestine risalenti allo scorso dicembre ha trasformato la relazione in un regime di controllo quotidiano dei social, con lui che lamenta di sentirsi “in gabbia”. Anche in Puglia la musica non cambia: Iris e Andrea arrivano al resort dopo che lei ha intercettato scambi di foto intime da parte del fidanzato, il quale liquida la questione parlando di una “noia subentrata” nel rapporto.

Spicca poi la storia di Alessandra e Rosario: lei ha lasciato Milano per trasferirsi a Napoli da lui, nonostante la scoperta di una vera e propria relazione parallela. Per la ventiseienne lombarda, la Calabria rappresenta l’ultima spiaggia per capire se il sacrificio del trasferimento ha ancora un senso.

Tra noia, stili di vita opposti e promesse mancate

Non ci sono però solo i tradimenti a minare gli equilibri. A volte sono le visioni del futuro o il quotidiano a logorare i rapporti. I siciliani Sabrina e Giovanni, legati da sei anni, affrontano i dubbi di lei che, dopo “una distrazione”, non è più sicura dell’amore che prova per il compagno.

A Roma, invece, Soraya e Cristian (rispettivamente 23 e 28 anni) si scontrano sul modo di intendere la vita e le finanze. Colleghi nell’azienda di famiglia della ragazza, vivono una discrepanza profonda: lei cerca la mondanità, lui la pace, con l’aggravante — secondo Soraya — di spese personali futili a discapito delle esperienze di coppia.

Infine, la quota “storie a lungo termine” è rappresentata dai campani Bernardette e Diamante. Sedici anni insieme, con lui che vanta un passato da portiere professionista (anche nella Primavera del Napoli sotto la gestione Benitez). Qui il nodo è il classico aut-aut: lei vuole il matrimonio e la stabilità definitiva, lui frena vistosamente non sentendosi pronto al grande passo.

Il viaggio è iniziato, le valigie sono pronte e i pinnetti sono già caldi. Non resta che accomodarsi sul divano: la terapia di coppia più spietata della tv italiana ha ufficialmente inizio.