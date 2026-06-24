“Chi l’ha visto?”, la Rai rompe il silenzio: si valuta la successione di Federica Sciarelli

Rai e Federica Sciarelli al bivio: la nota di Viale Mazzini conferma le trattative sul futuro del volto di Rai3 e apre ufficialmente all’ipotesi di una successione alla guida di “Chi l’ha visto?”. Ecco tutti i retroscena e i nodi interni alla redazione.

Il futuro di uno dei capisaldi storici di Rai 3 si trova a un punto di svolta decisivo. L’imminente conclusione dell’accordo contrattuale tra Viale Mazzini e Federica Sciarelli ha spinto i vertici della televisione di Stato a uscire allo scoperto, confermando l’avvio di un tavolo di confronto per ridefinire la collocazione editoriale della giornalista. L’elemento di maggiore novità emerso dalla comunicazione ufficiale della governance televisiva risiede nella formale ammissione di un ripensamento strutturale per “Chi l’ha visto?”, trasmissione indissolubilmente legata alla sua conduttrice da oltre un ventennio e per la quale si valuta ormai apertamente un avvicendamento.

Chi potrebbe prendere l’eredità di Chi l’ha Visto

Il potenziale cambio della guardia rappresenta un’operazione complessa per l’azienda pubblica. Dal suo insediamento nel 2004, la giornalista ha stabilito il primato di longevità alla guida del format incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e sui casi di cronaca, nato nel lontano 1989 sotto la gestione di Donatella Raffai e Paolo Guzzanti. Sebbene la Rai abbia ribadito la volontà di trattenere la professionista all’interno dell’organico per affidarle nuovi spazi e differenti progetti nelle stagioni a venire, la parziale ridefinizione del palinsesto serale della terza rete apre scenari inediti e delicati equilibri di ascolto.

Con l’ufficializzazione dello stato di trattativa, si è aperto inevitabilmente il toto-nomi per individuare la figura ideale a cui affidare un’eredità catodica così ingombrante. Le prime indiscrezioni giornalistiche tracciano una rotta interna all’azienda: per la successione sul bagnasciuga della cronaca investigativa si fanno strada i profili di Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, due figure pesanti dell’intrattenimento giornalistico e della prima serata, già ampiamente testate dal pubblico generalista.

I dettagli definitivi su questa transizione e le scelte definitive sui volti del prossimo autunno verranno sciolti solo all’inizio di luglio, quando la dirigenza presenterà l’offerta televisiva complessiva ad Ancona.