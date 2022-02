Anche stamani Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno – per la seconda giornata consecutiva trasmesso in seguito ad uno speciale del Tg1 sul punto della situazione della guerra Russia-Ucraina – è riuscita a portare un momento di leggerezza in mezzo alla tempesta delle triste immagini del conflitto. La puntata ha visto la presenza di un volto Rai da anni entrato a pieno ritmo nel daytime del weekend di Rai 1, parliamo di Daniela Ferolla. Antonella ha accolto la conduttrice di Linea Verde Life nel suo bosco, un occasione per scambiare due parole con lei, conoscerla meglio.

Ciò che emerge da questa chiacchierata è la visione di un mondo spesso e volentieri poco praticato nell’ambiente della televisione, il mondo della tv gentile. Fare un confronto tra la Clerici e la Ferolla non è affatto il caso, ma l’incontro ci porta una percezione quanto meno piacevole (e aggiungiamo pure raro) in cui un big del piccolo schermo lascia spazio ad una conduttrice che man mano è riuscita a ritagliarsi il suo spazio con il pubblico target-cuore di Rai 1.

Daniela Ferolla rientra nel parterre delle Miss Italia (lei lo ha vinto nel 2001) che hanno saputo portare il proprio carattere intraprendendo la via giusta per lo spettacolo. Dai primi passi come inviata di Unomattina prima e de La vita in diretta poi, dal 2014 e per 5 anni è stata la certezza di Linea Verde, mentre da 3 anni è la conduttrice della versione “Life” sopracitata in onda il sabato mattina alle 12:30 insieme a Marcello Masi.

Nel suo percorso artistico (fra le altre esperienze anche la conduzione della kermesse di Castrocaro e Una voce per Padre Pio) ha già collezionato un precedente: Daniela Ferolla infatti è la conduttrice donna più longeva della storia di Linea Verde, un dato che non appare scontato in tempi dove la giostra dei cambi di conduzione è un’ombra che tant* temono.

La sua presenza a E’ sempre mezzogiorno calza a pennello “Mi sento a casa“, lo dice attorniata dalla scenografia piena di quel verde che richiama la ‘linea’ del programma da lei condotto. Verde, come la natura di campagna, ambiente in cui è cresciuta come racconta confidenzialmente: “Con i miei animali, facciamo l’olio e il vino con mio papà. Ogni tanto lo raggiungo, quella è la mia isola felice“.

Dunque, la natura è sicuramente un aspetto centrale nella carriera ‘alle prime luci’. Lei dice di non sentirsi ingabbiata nell’etichetta della conduttrice di Linea Verde, lo disse anche in un’intervista al nostro Niccolò Fabbri proprio nei giorni dell’inizio edizione di Linea Verde life 2021/22:

Non credo che un programma del genere ti possa danneggiare nel caso in cui tu lo faccia da molto tempo.

Ma noi, che spesso vogliamo guardare avanti nello sviluppo di un percorso, cerchiamo delle prospettive su cui ci si può basare. Sul campo – come abbiamo sottolineato – le esperienze le abbiamo elencate, l’ora del cosiddetto ‘upgrade’ dopo anni di rodaggio è imminente.

Quale potrebbe essere il suo futuro? Un programma d’intrattenimento diverso da Linea Verde Life? Una virata verso l’intrattenimento generale e non solo mirato all’ambito naturistico? “Credo di essere pronta ad affrontare una conduzione in studio, anche se credo che alla fine si impari sempre sul campo.” ha detto sempre a TvBlog.

In questi giorni iniziano a delinearsi i nuovi palinsesti estivi costruiti dai nuovi direttori di genere, i primi nomi stanno girando (ve ne stiamo dando conto anche noi tramite anteprime e retroscena). Per Daniela Ferolla ci sarà la possibilità di una nuova esperienza che potrà chiudere una parentesi o, magari, aprirne una parallela più grande?