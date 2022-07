Dalla Strada al Palco, il vincitore è il chitarrista argentino Emanuel Victor

La prima fortunata edizione di Dalla Strada al Palco ha decretato il suo vincitore. E’ il chitarrista argentino Emanuel Diego Victor colui che si è portato a casa, nella finale andata in onda martedì 19 luglio 2022 su Raidue, il titolo di “Miglior artista di strada d’Italia” ed il premio di diecimila euro in gettoni d’oro.

Dalla Strada al Palco, chi è il vincitore Emanuel Victor

46 anni, nato in Argentina, Emanuel ha iniziato a prendere lezioni di chitarra da giovanissimo. Trasferitosi in Italia appena ventenne, ha iniziato a studiare con costanza la chitarra e non ha più smesso.

“Studiavo anche 15 ore al giorno”, ha raccontato, “ho girato l’Europa su un camper e la chitarra sempre in mano! Ancora oggi è così… la mia ragazza mi odia perché le faccio vedere i film con i sottotitoli mentre mi alleno”.

Emanuel vive di musica, insegnando e facendo piccole collaborazioni ma la strada è il suo amore più grande. “La gente si ferma, ti ascolta e inizia a piangere… senza accorgersene diventa così parte stessa della tua performance perché si crea una connessione emotiva!”.

Innamoratissimo di Tiziana, presente in studio al momento della proclamazione, la coppia è in attesa della loro prima figlia, che chiameranno Victoria: per lei Emanuel ha già previsto un futuro da chitarrista.

Dalla Strada al Palco finale, la classifica

Ecco la classifica finale del programma:

1° Emanuel Victor, 824 punti

2° Daniele Vitale, 772 punti

3° Luca D’Amato, 770 punti

3° Samuele Ofria e Mattia Schinco, 770 punti

4° Martina Maggi, 761 punti

5° Davide Martello, 757 punti

5° Dario Rossi, 757 punti

6° Alessia Fabiano, 746 punti

7° Davide & Jonnie, 739 punti

8° Lucia Medina e Gustavo Oliva, 730 punti

9° Kouya, 710 punti

10° Musicanti di San Crispino, 703 punti

11° Giacomo Roia, 701 punti

12° Alina Mertic, 621 punti