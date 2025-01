Dalla strada al palco torna per la sua quarta edizione da stasera, venerdì 10 gennaio 2025, e approda in prima serata su Rai 1.

Condotto da Nek e Bianca Guaccero, il programma è dedicato al mondo degli artisti di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Il format orginale, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.

Dalla strada al palco, il programma

Al centro dello show ci saranno gli artisti e le loro storie, performer di ogni genere, provenienti da tutta Italia e dal mondo, che porteranno sul palco la loro passione, il loro straordinario talento e il loro rapporto unico con il pubblico. Le performance saranno giudicate dal pubblico e dagli ospiti in studio che insieme, alla fine di ogni puntata, decreteranno i migliori che si sfideranno durante la puntata finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

Da un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Riccardo Sfondrini, Simona Iannicelli, Francesca Capua, Andrea Cancellario. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Anticipazioni prima puntata del 10 gennaio 2025

L’edizione di quest’anno, in cui Nek sarà affiancato dall’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, sarà ancora più coinvolgente grazie a una serie di innovazioni pensate per stupire e appassionare il pubblico. Numeri d’apertura spettacolari daranno il via ad ogni puntata, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo, per un inizio scoppiettante.

Ancora più protagonisti i “passanti importanti”: le stelle del mondo dello spettacolo saranno parte integrante dello show e interagiranno direttamente con gli artisti, contribuendo a creare momenti di varietà. Ogni serata sarà una grande festa in cui non mancheranno le sorprese, con gli interventi musicali di artisti affermati che compariranno inaspettatamente per duettare e regalare un sogno ai talenti in gara, partecipando a numeri unici creati appositamente per loro.

Nella prima puntata, come anticipato da TvBlog, ci sarà Albano, ma non solo il cantante di Cellino San Marco. Con lui anche l’attore comico Biagio Izzo.

Lo studio completamente rinnovato, affiancato da un grande palco esterno, ospiterà anche le coreografie del corpo di ballo – che arricchirà ogni esibizione – e gli spettacolari numeri di artisti di fama mondiale. Ad accompagnarli, la band del Maestro Luca Chiaravalli.

Dove guardare Dalla strada al palco in tv e streaming

Il programma si può seguire su Rai 1 anche in streaming sulla piattaforma Rai Play accedendo alla sezione dirette da tutti i device come PC, smartphone, tablet.

TvBlog seguirà l’appuntamento in liveblogging a partire dalle 21:30.