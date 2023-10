Torna l’appuntamento con il talk dei pensieri e delle parole a ruota libera della domenica pomeriggio di Rai1. Da noi a ruota libera è stato confermato anche per la stagione 2023-2024 dall’intrattenimento day time della Rai. Una conferma figlia della consapevolezza di un percorso professionale della sua conduttrice Francesca Fialdini, che ha saputo modellarsi addosso questo format, che partito dal 12% ora viaggia al 15%. Un programma questo che fa da trait d’union fra l’inimitabile Domenica in di Mara Venier e il preserale campione di ascolti Reazione a catena di Marco Liorni.

Da noi a ruota libera e gli ospiti della quarta puntata

Domenica 8 ottobre è previsto il quarto appuntamento stagionale di questa nuova serie di Da noi a ruota libera. Un appuntamento che vede salire sul palco sferico di questa trasmissione nuovi personaggi che, come da titolo, si racconteranno a ruota libera. Vediamo dunque il menu di protagonisti che saranno di fronte a Francesca Fialdini nella quarta puntata di questa trasmissione. Si parte da un vecchio amico della conduttrice e del programma, ovvero l’attore Pierpaolo Spollon.

Pierpaolo Spollon, dalla fiction al teatro e ora la regia

Il bravo attore padovano è tornato protagonista della fiction di Rai1, è infatti nel cast di “Bianca”. Ma non solo, il bel medico di “Doc” è in giro per l’Italia di questi tempi con lo spettacolo teatrale “Quel che provo dir non so“. Ma non solo fiction e teatro per il bravo Spollon, sarà infatti nelle sale dal 12 ottobre con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini“. Pellicola questa che segna il suo esordio in cabina di regia. Nel film si racconta di un viaggio nella Roma del 1943, di un gruppo di bambini alla ricerca di un loro amico ebreo deportato. Ospiti domenica di Da noi a ruota libera anche i quattro giovani attori Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis, Vincenzo Sebastiani, Lorenzo McGovern Zaini.



Nunzia De Girolamo e il debutto di Avanti popolo

In attesa di debuttare il 10 ottobre con Avanti popolo nel martedì di Rai3, ospite della quarta puntata di Da noi a ruota libera la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo. Per chiudere il gruppo di ospiti della prossima puntata del programma di Rai1 ci sarà il piccolo Gabriele Ciancuto. Astronomo in erba, Gabriele racconterà a Francesca la genesi del libro in cui racconta ai suoi coetanei il sistema solare e i suoi segreti. Appuntamento dunque per la quarta puntata di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini a domenica 8 ottobre a partire dalle ore 17:20 su Rai1 dopo la Domenica in di Mara Venier.