Con il termine di Domenica in, l’appuntamento campione di ascolti del pomeriggio festivo di Rai1, prosegue il day time della prima rete della televisione pubblica con il programma Da noi a ruota libera, il varietà condotto da Francesca Fialdini che racconta attraverso dei lunghi faccia a faccia con i suoi ospiti, storie di volti noti dello spettacolo, fra cinema, teatro e musica, in un clima garbato, dove il racconto si pone sempre al centro del programma.

Siamo qui per anticiparvi gli ospiti che prenderanno parte alla puntata di domenica 5 marzo 2023 di Da noi a ruota libera, a partire dalle ore 17:20, dopo la Domenica in di Mara Venier ed una veloce edizione flash del Tg1. Si parte da uno degli attori più apprezzati del mondo del cinema, del teatro e della fiction nostrana: Lino Guanciale. Il bell’attore abruzzese, che ha pubblicamente espresso la sua vicinanza con la nuova segretaria del PD Elly Schlein, polemizzando con l’attuale governo rispetto alla tragedia di Cutro, è il protagonista della serie Il commissario Ricciardi, di cui è in partenza la seconda serie di lunedì 6 marzo in prima serata su Rai1.

In studio con la conduttrice del programma Francesca Fialdini è prevista la presenza dell’attrice Eleonora Giorgi che parlerà della sua amicizia con il grande Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni sabato 4 marzo. Ancora con Francesca in studio ci sarà il comico ed attore Fabrizio Biggio, tutte le mattine a fianco di Fiorello nel varietà Viva Rai2. Chiude il cast degli ospiti della puntata di domenica 5 marzo 2023 di Da noi a ruota libera Gilles Rocca, reduce dalla vittoria nello spettacolo musicale del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Carlo Conti “Tale e quale Sanremo“.

Appuntamento dunque per questo appetitoso menu domenica 5 marzo 2023 a partire dalle ore 17:20 in diretta su Rai1 per una nuova puntata di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini e i suoi ospiti.