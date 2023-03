Domenica 5 marzo 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi ed che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio della domenica.

Si parte da una intervista che si annuncia molto intensa con due grandi amici di Mara, ovvero Lino e Rosanna Banfi. Una intervista intensa e a cuore aperto perchè naturalmente si parlerà anche del recente grave lutto famigliare che li ha colpiti, ovvero la perdita di Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna. Si cambia poi registro, come capita spesso a Domenica in, con la presenza in studio del bravo e talentuoso comico napoletano Alessandro Siani che sta girando i teatri d’Italia con il suo “Extra Libertà Live Tour new edition” in occasione dei suoi primi 25 anni di carriera.

E’ poi la volta di una grande amica di zia Mara, ovvero Loretta Goggi, presente per una lunga chiacchierata in cui si parlerà anche naturalmente del suo ritorno da protagonista in uno show televisivo. Da venerdì 10 marzo andrà in onda su Rai1 dallo studio 5 del centro di produzione di Roma “Fabrizio Frizzi” lo spettacolo di varietà Benedetta primavera, che la vedrà in campo insieme a Luca e Paolo e tanti, tanti, tanti ospiti, in un varietà squisitamente teatrale.

Torna poi in televisione uno dei più apprezzati cantautori italiani, Fabio Concato, in giro nei teatri italiani di questi tempi con il suo “Musico ambulante tour” e per parlarne non poteva che scegliere Domenica in, per replicare in qualche modo la “domenica bestiale” raccontata in una delle sue più celebri canzoni.

In studio poi da zia Mara il cast della fiction del mercoledì sera di Rai2 Mare fuori, fra i quali Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, che è anche il cantante di diversi brani della colonna sonora di questo originale televisivo. Sempre per la musica è prevista la presenza del cantante LDA che riproporrà il suo pezzo sanremese “Se poi domani” e sempre dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano anche i Coma_Cose con il loro “L’Addio“.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica 5 marzo 2023 a partire dalle ore 14 (puntualità del funzionario Rai di turno permettendo) per la puntata numero 25 di questa edizione 2022-2023 di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier su Rai1.