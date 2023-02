Da queste colonne, illo tempore, vi avevamo dato conto dell’arrivo su Rai1 -finalmente- di uno show tutto suo in prima serata per Loretta Goggi. La talentuosa e per troppo tempo lasciata in seconda fila dalla tv, seppure prestigiosa seconda fila come il ruolo di giurata a Tale e quale show, grazie al direttore Stefano Coletta e alla sua benedetta testardaggine, ha finalmente dunque un programma tutto suo in prime time sulla prima rete. Torna dunque in prima serata con uno show proprio nella serata del venerdì, quella che Emmanuele Milano, grande direttore di Rai1, le consegnò per il suo ritorno in Rai dopo la parentesi di Hello Goggi su Canale 5, nel fortunatissimo gioco a premi Loretta Goggi in quiz. Torna dunque al venerdì con queste quattro prime serate intitolate Benedetta primavera.

Il titolo, non c’è bisogno di dirlo, naturalmente fa il verso ad uno dei suoi più conosciuti successi canori, quel “Maledetta primavera” con cui conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo 1981, dietro alla bravissima Alice ed al suo “Per Elisa” di Franco Battiato. Da queste colonne vi abbiamo già dato conto di alcuni ospiti che prenderanno parte a questo varietà, si parla della stella nascente dell’intrattenimento Rai Pierpaolo Spollon, reduce dal successo di Che Dio ci aiuti 7, quindi Diana Del Bufalo e ancora Lucia Ocone e Michela Giraud.

Oggi siamo in grado di aggiungere che gira voce che ci sarebbe anche la showgirl Heather Parisi fra gli ospiti di Benedetta primavera, con cui Loretta Goggi ha fatto la prima edizione di Fantastico a Milano su Rai1 nel 1979 insieme a Beppe Grillo con la regia del mitico Enzo Trapani (regista anche di Hello Goggi). Non solo, possiamo anche dirvi che ospiti fissi di tutte e quattro le puntate di Benedetta primavera saranno Luca e Paolo, il duo comico già alla conduzione dell’ormai cancellato Quelli che… e ora protagonisti della copertina su La7 del programma di attualità Di martedì condotto da Giovanni Floris.

Appuntamento dunque da venerdì 10 marzo 2023 in prima serata su Rai1 con Benedetta primavera, show che sancisce il ritorno in prima serata su Rai1 con un varietà tutto suo di Loretta Goggi.