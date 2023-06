Arriva in Italia su Rai 2 e RaiPlay la seconda stagione del revival della storica CSI dal titolo CSI: Vegas. Ordinata come miniserie celebrativa della storica serie tv, a vent’anni di distanza dall’esordio americano, CSI: Vegas è stata rinnovata sulla scia degli ottimi ascolti fatti registrare dai dieci episodi revival. Nella seconda stagione di CSI: Vegas non ritroviamo William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, ma ritorna Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows. L’appuntamento su Rai 2 è domenica e lunedì nelle prime due settimane, per poi proseguire il lunedì soltanto.

CSI: Vegas 2 in Italia, le puntate su Rai 2

Domenica 11 giugno

2×01 La stanza degli specchi (She’s Gone in originale): assistiamo al ritorno nell’universo di CSI di Catherine Willows che convince Maxine Roby, responsabile della divisione CSI di Las Vegas, a farla rientrare in servizio. Catherine vuole indagare sulla scomparsa della sua pupilla Grace. L’indagine al centro della puntata è legata all’omicidio di una dominatrice avvenuta vicino alla sua sede di lavoro.

2×02 Fred: puntata a tema Halloween, un manichino cade da una casa dei fantasmi e al suo interno viene trovato un cadavere. Intanto Catherine usa Folsom per trovare la sua amica scomparsa.

Lunedì 12 giugno

2×03 Il pezzo mancante: un gruppo di adolescenti si imbatte nel cadavere di una donna in una macchina in una zona abbandonata. Max viene aggredita e Folsom si sente in colpa per averla lasciata sola.

2×04 Il Koala: tre uomini mascherati sterminano una famiglia, la squadra indaga guidata da Catherine che nel frattempo fa i conti con la voglia di ritrovare la figlia

2×05 Festa a sorpresa: la squadra di analisi forense è chiamata a indagare quando durante una festa in un dipartimento universitario, diversi ospiti si sentono male e tre di loro muoiono. Intanto Catherine chiede aiuto alla coinquilina di Grace per capire qualcosa sulla sua scomparsa.

CSI: Vegas 2, il cast

Nella seconda stagione di CSI: Vegas non ritroviamo William Petersen e Jorja Fox (Gil Grissom e Sara Sidle) entrambi avevano accettato di partecipare soltanto a una prima stagione della serie revival. Dalla storica CSI torna così Marg Helgenberger nei panni di Catherine Willows che nella prima puntata convince Maxine “Max” Roby interpretata a Paula Newsome, a riprenderla, dicendole di voler tornare in azione dopo esser stata nel consiglio di un casinò e aver insegnato a giovani reclute. Nella seconda stagione non torna Mel Rodriguez nei panni del medico legale Ramirez.

Paula Newsome è Maxine Roby, capo del laboratorio CSI

Matt Lauria è Josh Folsom, agente CSI

Mandeep Dhillon è Ahalya Allie Rajan, agente CSI

Marg Helgenberger è Catherine Willows

Ariana Guerra è Serena Chavez, detective

Jay Lee è Chris Park

Lex Medlin è Beau Finado

Sara Amini è la dottoressa Sonya Nikolayevich, medico forense

Luke Tennie è Bryan il figlio di Maxine

Sarah Gilma è Penelope Gil

Eric Szmanda è Greg Sanders

CSI Vegas 2 che fine ha fatto Gil Grissom?

Nel primo episodio della seconda stagione ci viene detto che Gil Grissom e Sara Sidle sono su una nave al circolo polare artico. Subito dopo il rinnovo William Petersen annunciò che non sarebbe tornato per una seconda stagione e subito dopo Jorja Fox disse che Sara non sarebbe tornata perché il suo personaggio non poteva rimanere senza Grissom.

Quando esce CSI Vegas in Italia?

La seconda stagione è in onda su Rai 2 da domenica 11 giugno, anche in streaming su RaiPlay.

CSI Vegas 2 quante puntate sono?

La seconda stagione di CSI Vegas è composta da 21 puntate.

Dove Vedere CSI Vegas 2?

In tv su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Successivamente sarà anche su Sky Investigation.

Dove si può vedere CSI scena del crimine?

La storica serie tv non è disponibile in streaming in Italia. Tre stagioni (13, 14, 15) sono su Paramount+, le stagioni precedenti vengono trasmesse da Italia 1 nella fascia preserale. La prima stagione di CSI: Vegas è su Sky e NOW.

CSI: Vegas 3 ci sarà?

La risposta è si. CBS ha rinnovato la serie per una terza stagione che dovrebbe debuttare nel 2024.