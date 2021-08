“Esausto dalle lunghe ore passate sul set nelle ultime dodici settimane”: così l’agente di William Petersen ha spiegato il ricovero in ospedale a cui è stato sottoposto, venerdì scorso, l’attore protagonisti di Csi nei panni di Gil Grissom, ruolo che riprenderà nella miniserie evento Csi: Vegas, le cui riprese sono appunto ora in corso.

A dare per primo la notizie è stato Tmz, secondo cui Petersen, mentre si trovava sul set della serie, ha avuto un leggero malore, tanto di chiedere di fare una pausa. Poco dopo, però, si è deciso di procedere con il ricovero: “una misura precauzionale”, ha spiegato il suo agente. Ora, Petersen è uscito dall’ospedale e fortunatamente sta meglio.

Probabilmente la scelta del ricovero è stata anche motivata dal fresco ricordo di quanto accaduto a Bob Odenkirk, protagonista di Better Call Saul, colpito da infarto mentre stava girando l’ultima stagione della serie (ora anche lui si sta riprendendo). Onde evitare brutte sorprese, insomma, la produzione ha preferito accompagnare Petersen in ospedale per accertarsi che il suo malore non fosse sintomo di qualcosa di peggio.

Non si ferma, intanto, il lavoro sul set di Csi: Vegas, progetto pensato dalla Cbs già l’anno scorso, per celebrare i vent’anni del franchise di Csi. La pandemia ha però cambiato i piani, facendo slittare le riprese di un anno: ora però ci siamo, e la serie debutterà negli Stati Uniti il 6 ottobre 2021.

Dalle prime informazioni, la miniserie vedrà una nuova minaccia colpire il laboratorio della Scientifica di Las Vegas (il primo che il franchise ha seguito, per poi passare a raccontare le vicende anche di quelli di New York, Miami e quello specializzato in crimini informatici in Csi: Cyber), che costringerà nuovi tecnici a chiedere l’aiuto agli storici colleghi.

Un modo, questo, per riportare in tv personaggi che hanno fatto la storia della serie: non solo Grissom, ma anche Sara Sidle (Jorja Fox), David Hidges (Wallace Langham) e Jim Brass (Paul Guilfoyle). Tra i nuovi personaggi, invece, vedremo Maxine Roby (Paula Newsome), nuovo capo del laboratorio; Josh Folsom (Matt Lauria), solitamente a capo delle indagini; Hugo Ramirez (Mel Rodriguez), a capo della Medicina Legale ed Allie Rajan (Mandeep Dhillon).