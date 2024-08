Ultima stagione per il revival di Csi: Scena del Crimine, che riporta in tv gli agenti della Scientifica di Las Vegas

Dopo la scorpacciata di Olimpiadi, Raidue torna alla sua programmazione consueta con, ovviamente, le serie tv poliziesche, come Csi Vegas 3, terza ed ultima stagione del revival di Csi: Scena del Crimine, tornato in onda nel 2021, sei anni dopo la chiusura della serie originale (durata quindici stagioni). Nuovi i personaggi che hanno animato questa continuazione, ad eccezione di una vecchia conoscenza per i fan di uno dei procedurali più famosi della tv statunitense. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Csi Vegas 3, dove vederlo?

È possibile vedere la terza stagione della serie tv su Raidue e in streaming su RaiPlay a partire da lunedì 12 agosto 2024, alle 21:00.

Csi Vegas 3, uscita Italia

L’ultima stagione della serie tv è andata in onda negli Stati Uniti, sulla Cbs, dal 18 febbraio al 19 maggio 2024. In Italia, invece, va in onda lunedì 12, domenica 18, lunedì 19 e domenica 25 agosto.

Csi Vegas 3, trama

La serie tv, come l’originale, racconta il lavoro degli uomini e delle donne della Scientifica di Las Vegas, alle prese con casi da risolvere e nuove minacce da affrontare. Nel corso degli episodi, i personaggi sfruttano le nuove tecnologie a loro disposizione per risolvere i casi, ma devono anche vedersela con le vicissitudini delle loro vite private.

Csi Vegas 3, cast

Paula Newsome è Maxine “Max” Roby, Capo del laboratorio di Las Vegas;

Capo del laboratorio di Las Vegas; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom, agente della scientifica di livello III;

agente della scientifica di livello III; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan, agente della scientifica di livello II;

agente della scientifica di livello II; Jay Lee è Christopher “Chris” Park, agente della scientifica di livello I;

agente della scientifica di livello I; Lex Medlin è Thomas “Beau” Finado, agente della scientifica di livello I;

agente della scientifica di livello I; Ariana Guerra è Serena Chavez, detective della Omicidi;

detective della Omicidi; Marg Helgenberger è Catherine Willows, storico personaggio presente anche nella serie originale;

storico personaggio presente anche nella serie originale; Sarah Gilman è Penelope “Penny” Gill.

Csi Vegas 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione sono dieci, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Raidue ne manda in onda tre il 12 agosto, due il 18 agosto, tre il 19 agosto e due il 25 agosto.

Csi Vegas, sigla

La sigla della serie tv è “Who are you” della band The Who, brano del 1978 che ha fatto da sigla anche alla serie originale.

Csi Vegas 4 si farà?

No, la Cbs ha cancellato la serie tv dopo tre stagioni. Il decimo episodio è quindi il finale di serie.

Csi Vegas 3 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Csi Vegas 3 su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Csi Vegas 3 su Sky

Csi Vegas è disponibile anche su Sky, nello specifico su Sky Investigation, ma anche in streaming su NOW, dove sono caricate le prime due stagioni.