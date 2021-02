Ricevuto e accettato il mandato esplorativo dal Presidente Mattarella, Mario Draghi avvia questo pomeriggio – giovedì 4 febbraio – le prime consultazioni per cercare di superare la crisi di Governo apertasi ormai da settimane. Si parte alle 14.30 e si procede per tutto il pomeriggio: una situazione che ovviamente allerta i programmi informativi delle generaliste – con le All News sempre connesse – e arriva a modificare persino la prima serata.

Iniziamo proprio dalla variazione di palinsesto meno attesa della giornata: ci riferiamo allo Speciale Tg3 – Missione Draghi in prima serata che cancella ex abrupto il debutto di Lui è peggio di me, show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Una scelta che vede il direttore di Rai 3 Franco di Mare anteporre l’informazione all’intrattenimento, nonostante il battage pubblicitario per questo nuovo programma che pure sembrava essere un assett importante per la definizione della nuova identità di rete, sempre più orientata a un’offerta intrattenitiva di profilo medio alto. Si pensi all’esperimento (magari non proprio entusiasmante) di Ricomincio da RaiTre o a Qui e Adesso, di e con Massimo Ranieri, che pure ha subito una programmazione altalenante nelle sue quattro disordinate puntate: ricordiamo il debutto slittato per la morte di Diego Armando Maradona, ma almeno in quel caso fu una scelta condivisa (e in fondo motivata dalla fede calcistica) con Ranieri. Qui la situazione sembra diversa e ci si domanda perché sacrificare un kick-off per un programma di commento a margine più che di copertura di evento straordinario, tanto più che la copertura in casa Rai è garantita da News 24.

Per quanto riguarda il daytime, già annunciato lo speciale del TgLa7 a partire dalle 17.00 con Enrico Mentana che segue gli sviluppi della Crisi di Governo con la sua compagnia di giro, mentre la prima serata è affidata a Piazapulita (che ospita Alessandra Sardoni). Per il resto la programmazione del pomeriggio di giovedì 4 febbraio è pronta a essere rivista in caso di necessità.