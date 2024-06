Continua il momento d’oro per Monica Setta. La giornalista approderà nella seconda serata di Rai1 con un evento che sarà registrato il prossimo 11 giugno in Piazza del Popolo a Pesaro. Si tratta di Safety Love, una serata dedicata alla Carta di Urbino, il documento presentato dall’ Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo e la Fondazione Nazionale Rubes Triv per il benessere della persona che lavora che sottolinea come l’integrità psico-fisica dei lavoratori sia un bene assoluto e inalienabile. TvBlog è in grado di anticipare che la manifestazione sarà proposta sulla rete ammiraglia della tv pubblica in data 13 luglio, con la regia di Cristiano D’Alisera. Tra gli autori anche Simone Di Carlo.

Monica Setta e le seconde serate di Rai2 con Storie di donne al bivio-Estate

Per Monica Setta, che ieri si è congedata dal pubblico di Unomattina in famiglia (tornerà a settembre, confermati anche Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini) sarà un’estate piena di lavoro. A partire da giovedì 13 giugno, infatti, dalle ore 23.00 su Rai2 andranno in onda le nuove puntate di Storie di Donne al bivio, versione estate. Da luglio la trasmissione farà il bis, coprendo la seconda serata anche del martedì. Dunque, ecco tutti i giorni in cui saranno trasmesse le interviste al femminile della conduttrice pugliese: giovedì 13, 20 e 27 giugno, martedì 2,9, 16 e 23 luglio, giovedì 4, 11, 18, 25 luglio, martedì 13 e 20 agosto, giovedì 15 e 22 agosto. Una promozione dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione autunnale da Storie di donne al bivio, in seconda serata e al sabato pomeriggio.

Come già anticipato da TvBlog nei giorni scorsi, il talk nella versione estiva si aprirà alla cronaca e ospiterà le mamme di alcuni femminicidi, da Alessandra Verni (Pamela Mastropietro) a Vera Squatrito (Giordana Di Stefano), passando per Daniela Di Maggio (Giogiò). Previste anche le interviste all’imprenditrice Cristina Brizzolari (Riso buono) e alla stilista Chiara Boni.