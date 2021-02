CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

12.31 Panariello: “Marco sarà più casalingo, io più col sogno di fare un late show”.

12.29 Panariello: “Questa è la casa di Giallini, mentre nella mia ci sarà la scrivania, come quella di Fazio, gliel’ho sempre invidiata”.

12.27 Nella prima puntata un monologo sulle ambizioni dei due attori. Panariello: “Verranno fuori anche vicende personali, brillanti, divertenti, ma anche dolorose. Perché così è la vita”. Ospiti: Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, ma anche personaggi legati a Rai3. Ed ancora Filippo La Mantia, Antonello Venditti, Kasia Smutniak.

12.25 Panarielli: “Monologhi? Sì, ma cercherò di stare il più lontano possibile dai temi attuali, al fine di staccare il più possibile dalle questioni legate alla pandemia. Ma sulla scrivania terrò una bottiglia di igienizzante per mani. Tra i monologhi ce ne sarà uno sul futuro”.

12.23 Giallini: “Per me la difficoltà maggiore è guardare dentro la telecamera. Io ho fatto tanto cinema – all’inizio mi guardava solo mia madre – e quindi è stato un difficile guardare dentro la telecamera. Giorgio è stato molto prezioso”.

12.22 Domande dei giornalisti. Panariello: “Saremo vicini di studio, la mia parte sarà più di late show, con interviste e piccoli monologhi. Da Marco si suona, c’è musica, ci sono cantanti ospiti. Lui farà casino, io cercherò di fare interviste. Tra me e Marco ovviamente ci saranno dialoghi e scambi. Ci incontreremo sul pianerottolo, che sarà un po’ la nostra zona franca. L’idea però è ‘ognuno fa da sè”.

12.20 Giallini: “Con gli ospiti saremo coinvolti, con alcuni di loro ho avuto esperienze, tipo Paola Turci e Francesco De Gregori. Panariello ha una voce che mi ricorda Dean Martin, ma anche Frank Sinatra”. Panariello: “La parte più musicale, più rock, sarà di Marco”. E annuncia che “ci sarà anche uno spazio dedicato alla cucina”.

12.17 Panariello: “Andremo in onda la stessa sera ma da due studi diversi (ma vicini). Il nostro sarà un sit-show”.

12.15 Panariello: “Giallini lo stimavo già come attore, ci siamo incontrati, abbiamo fatto una diretta Facebook insieme, che è stata galeotta. Abbiamo capito di avere affinità nei percorsi di vita. E poi avevamo voglia di fare uno show“.

12.15 Panariello: “Giallini è peggio di me perché è più distratto, è più ritardatario, viene dal cinema, quindi ha tempi diversi”.

12.14 Giallini: “Giorgio è peggio di me nel fatto che è più preciso. È più pignolo. È peggio di me, oppure meglio”.

12.09 Franco Di Mare: “Questo programma nasce dalla felice intuizione di Friends&Partner di luglio scorso. Il titolo rimanda alla pellicola di Oldani del 1985 con Celentano e Pozzetto. Ma a me veniva in mente anche la coppia formata da Jack Lemmon e Walter Matthau, una coppia che fatica a stare insieme, ma che allo stesso tempo si compensa. Giorgio e Marco sono due formidabili artisti. Sulla carta sono distantissimi, ma finiscono per attrarsi e per produrre insieme cose straordinarie“.

11.55 Sta per iniziare la conferenza stampa.

Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di Lui è peggio di me, il nuovo programma di Rai3 condotto dalla inedita coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello, in onda da domani, giovedì 4 febbraio, in prima serata. Monologhi, interviste, canzoni e gag di cui spesso sono protagonisti e che condividono con gli ospiti in un clima tra la sitcom e lo show tv. Quattro le puntate previste.

Blogo seguirà in tempo reale la conferenza stampa (che si terrà da remoto) e alla quale prenderà parte, oltre ai due attori protagonisti, anche il direttore di rete Franco Di Mare.

La regia è di Stefano Vicario e Fabrizio Guttuso Alaimo.